۹۵۸ روزنامه نگار در ۱۰ سال گذشته کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارث نیوز، «فولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که در ۱۰ سال گذشته ۹۵۸ روزنامه نگار در سراسر جهان جان خود را از دست داده اند.

تورک در آغاز کنفرانس حمایت از خبرنگاران در وین افزود که در همین مدت بیش از ۱۰۰۰ روزنامه نگار نیز زندانی شده اند.

وی در یک تماس ویدئویی از ژنو گفت: این اعداد غیرقابل قبول هستند.

این نشست توسط وزارت امور خارجه اتریش و با همکاری سازمان ملل متحد به مناسبت دهمین سالگرد برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد ایمنی خبرنگاران برگزار شد.

تورک افزود: یکی از موفقیت‌هایی که حدود ۵۰ کشور در چارچوب برنامه سازمان ملل به دست آورده‌اند، ایجاد یا تقویت مکانیزم هایی برای حمایت از کارکنان رسانه‌ها است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، میانگین تعداد قتل‌ها کاهش یافته است، افزود: برای متوقف کردن قتل روزنامه نگاران، تلاش‌های بسیار بیشتری لازم است.