۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹

سازمان ملل متحد:

هر ۵ روز یک خبرنگار در راه عمل به وظیفه جان می بازد

سازمان ملل متحد با اشاره به شمار قربانیانی که در راه اطلاع رسانی به مردم جان خود را از دست داده اند، یاد آنها را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، سازمان ملل متحد در تاریخ ۲ نوامبر برابر با روز جهانی پایان جرایم علیه روزنامه نگاران اعلام کرد که هر هفته یک روزنامه نگار جان خود را در راه عمل به وظیفه از دست می دهد.

مراسم گرامیداشت این روز امسال با تمرکز بر افزایش خشونت نسبت به خبرنگاران و نقض روزافزون آزادی بیان و اشاعه اطلاعات صورت گرفت.

در همین راستا، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای شمار خبرنگاران قربانی را طی ۱۰ سال گذشته ۷۰۰ نفر اعلام کرد که در راه اطلاع رسانی به مردم جان خود را از دست داده اند. به این ترتیب، به طور متوسط هر ۵ روز یک خبرنگار در حین عمل به وظیفه جان خود را از دست می دهد که این امر اغلب به هنگام پوشش دادن خبر در مناطق بحران زده و تحت درگیری اتفاق می افتد. با این حال، بسیاری از خبرنگاران هم به جرم تلاش برای انتشار حقیقت جان خود را از دست می دهند.

به گفته سازمان ملل به ترتیب خاورمیانه، آفریقای شمالی، آمریکای لاتین و در نهایت آسیا - پاسیفیک بیشترین شمار قربانیان مطبوعات را به خود اختصاص می دهند.

مریم خرمایی

