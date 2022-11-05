اجرای طرح توقف خودروهای آلاینده در استان سمنان

بهرام علی ظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به راهکارهای کاهش آلودگی در شهرهای استان به خصوص سمنان و گرمسار، ابراز کرد: جلسات کارگروه آلودگی هوا با تاکید بر ضرورت مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی در استان برگزار می‌شود اما نیاز است تا دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و حتی فرهنگی به ما در این زمینه کمک بیشتری کنند.

وی با بیان اینکه پرهیز از تردد بی مورد خودروهای تک سرنشین در شهرهای استان سمنان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی است که در این ارتباط سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ها باید به ما کمک کنند، گفت: فرهنگ سازی در کاهش آلایندگی امر مهم و ضروری است.

تعطیلی صنایع آلاینده در روزهای اضطرار

مدیرکل محیط زیست استان سمنان بر استفاده از خودروهای عمومی و اتوبوس‌ها در شهرهای استان تاکید کرد و گفت: پلیس راه و راهنمایی و رانندگی همچنین می‌بایست توقف وسایل نقلیه دودزا در سراسر استان سمنان را در دستور کار خود قرار دهد تا مالکان خودروها، نسبت به رفع نواقص و آلایندگی خودروهایشان اقدام کنند.

ظاهری با بیان اینکه اجرای طرح توقف خودروهای آلاینده در استان ضرورت دارد، گفت: نواقص خودروها و دود زا بودن آنها به خصوص لوازم نقلیه سنگین، نقش بسزایی در آلودگی هوای شهرهای استان دارد.

وی با بیان اینکه طرح تعطیلی صنایع آلاینده نیز در استان مطرح است، افزود: صنایعی که بالقوه آلاینده هستند در صورتی که در روزهای اضطرار آلایندگی از سوی دستگاه‌های متولی مانند صنعت، معدن و تجارت تعطیل شوند، شاهد اقدامات مثبت در راستای کاهش آلودگی هوا خواهیم بود.