ایمن سازی آبشار «شیرآباد» خان ببین با پیگیری دادستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جان باختن دو کودک بر اثر سقوط سنگ در آبشار شیرآباد خان ببین، دادستان مرکز گلستان پیگیر رفع خطر این منطقه گردشگری، شد.

دادستان مرکز گلستان در این خصوص گفت: با پیگیری‌های انجام شده، به موازات دیوارِ آبشار که سنگ از آن سقوط کرده و به فاصله پنج متر، ستون فلزی نصب و فنس کشی شد.

محمود اسپانلو افزود: در مسیر منتهی به آبشار هم یک پل چوبی ناامن قرار داشت که با دستور دادستانی، این پل هم ایمن سازی شد.

وی از تشکیل یک تیم از کارشناسان منابع طبیعی، حوادث و زمین شناسی برای ایمن سازی بلندمدت این مکان گردشگری هم خبر داد و گفت: بررسی اینکه آیا اقدامات فعلی انجام شده در رفع خطر موثر است و تدوین دیگر اقدامات ضروری برای ایمن سازی منطقه از ماموریت‌های این تیم است.

اسپانلو افزود: دستگاه قضایی، اجرایی شدن نظرهای این تیم کارشناسی برای ایمن سازی منطقه گردشگری آبشار شیرآباد را از دستگاه ای متولی، پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است شهریور ماه امسال دو کودک بر اثر سقوط سنگ در آبشار شیرآباد خان ببین جان خود را از دست دادند.