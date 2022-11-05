شهر مقدس قم سوگوار رحلت جانسوز اخت الرضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز رحلت شهادت گونه بانوی بزرگ اسلام کریمه اهل بیت (س) حضرت فاطمه معصومه (س) شهر مقدس قم سوگوار خواهر خورشید است و رخت عزا به تن کرده است.

از صبح شنبه همزمان با روز شهادت حضرت معصومه (س) دسته عزای خادمان کریمه اهل بیت (س) از میدان میر و بیت النور که محل عبادت بانوی کرامت در مدت اقامت هفده روزه شأن در شهر مقدس قم بوده است به سمت حرم مطهر حرکت کردند.

زائران و مجاوران شهر کریمه اهل بیت (س) همگام با دسته عزای خادمان به سمت حرم مطهر حرکت کرده و به عزاداری مشغول شدند.

در ادامه اجتماع عزاداران در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر برگزار شد و حجت الاسلام مؤمنی از اساتید حوزه علمیه به ایراد سخن پرداخت و سید علی حسینی نژاد مداحی کرد.

مردم قم امروز به نیابت از همه شیعیان و دلدادگان اهل بیت (ع) در سراسر ایران و جهان عزادارند؛ شهر قم سیاه‌پوش است و اکثر مردم به احترام حضرت معصومه (س) لباس عزا به تن کرده و پرچم‌های سیاه در منازل و محل کار خود نصب کرده و اشک ماتم می‌ریزند.

بازار قم امروز به احترام بانوی کرامت تعطیل است و بازاریان نیز به عزاداری پرداختند.

دسته‌های عزاداری از نقاط مختلف شهر از مسیر چهارراه بازار و چهارراه شهدا به سمت حرم مطهر در حرکت هستند و عزاداری می‌کنند.

مراسم عزاداری در بیوت مراجع تقلید نیز برقرار بود و خطبا در خصوص ابعاد شخصیتی بانوی کرامت سخنرانی کردند.

طلاب برخی از مدارس علمیه قم نیز با برپایی دسته عزاداری به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) حرکت کرده و در صحن امام رضا (ع) به یاد زینب ثانی و خواهر خورشید اشک ماتم ریختند.

از صبح امروز شیعیان کشورهای پاکستان و عراق که برخی‌ها با پای پیاده در شهر مقدس قم و حرم بانوی کرامت حضور یافته اند در گوشه و کنار حرم مشغول عزاداری هستند.

موکب‌های مختلفی به خصوص موکب هایی از شیعیان عراق در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) برپا شده و از زائران بانوی کرامت پذیرایی می‌کنند.

برنامه‌های مختلف عزاداری در حرم مطهر تدارک دیده شده که تا شام شهادت ادامه خواهد داشت.

مراسم شمع گردانی خادمان نیز که از رسوم کهن حرم مطهر است شام شهادت در شبستان امام خمینی (ره) با حضور تولیت حرم، خادمان و مجاوران حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود.

روز گذشته نیز پرچم عزا بر فرا گنبد حرم مطهر حضرت معصومه (س) برافراشته شد و شبستان‌ها، صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر سیاه پوش شد.

مراسم عزاداری شب رحلت شهادت‌گونه حضرت معصومه (س) نیز شب گذشته، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری و مداحی محمود کریمی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع) برگزار شد.

همچنین مداحان استان قم شب گذشته با روضه‌خوانی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر، در سوگ رحلت شهادت‌گونه کریمه اهل بیت (ع) به عزاداری پرداختند.