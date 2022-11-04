پرچم عزا بر فراز گنبد حرم مطهر حضرت معصومه(س) افراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه و در شب رحلت شهادت گونه دخت موسی بن جعفر (ع) اخت الرضا (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) برنامه‌های عزاداری حرم مطهر با تعویض پرچم بارگاه منور کریمه اهل بیت (ع) و برافراشته شدن پرچم عزا بر فراز گنبد حرم مطهر آغاز شد.

این مراسم با حضور خادمان، زائران و مجاوران حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و در صحن امام رضا (ع) برگزار شد.

در این مراسم مجید تال از شاعران آیینی استان قم به شعر خوانی در وصف بانوی کرامت پرداخت و سپس عباس حیدرزاده مداحی کرد.

سخنرانی حجت الاسلام ابوالقاسم مشاور رییس جمهور در امور روحانیت بخش دیگری از برنامه آیین تعویض پرچم بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه و مقام والای کریمه اهل بیت (ع) ابراز داشت: در روایات از ائمه معصومین داریم که هر کسی این بانوی بزرگ را با معرفت زیارت کند بهشت نصیبش خواهد شد و در زیارت نامه این حضرت نیز آمده که ایشان شفاعت کننده روز محشر است.

وی بیان داشت: بزرگان دین و مراجع بسیاری در کنار این حرم مطهر به کسب علم و فیوضات معنوی مشغول بودند و امام راحل نیز می فرمود هرگاه در زندگی به مشکلی بر می خوردم به حضرت معصومه متوسل می شدم.

پرچم عزای کریمه اهل بیت بعد از آنکه در بین خادمان حرم گردانده شد و آنان خود را به این پرچم متبرک کردند، به پشت بام حرم منتقل و بر فراز گنبد برافراشته شد.

مراسم شب رحلت شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه (س) بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی آیت الله میرباقری و مداحی حاج مهدی رسولی در شبستان امام خمینی حرم مطهر برگزار می شود.

از صبح روز جمعه نیز ضریح مطهر، شبستان ها، رواق ها و صحن های حرم بانوی کرامت سیاه پوش شد.