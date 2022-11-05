به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی‌نجفقلی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شیوه‌نامه حمایت از دانشجویان ممتاز و برتر هر ترم تحصیلی در مقطع کارشناسی در حال تهیه است و به زودی تصویب خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این شیوه‌نامه، در هر ترم تحصیلی، دانشجویانی که نفر اول از نظر علمی و معدل هستند از تشویق‌هایی همچون تخفیف در شهریه سراهای دانشجویی، خوابگاه‌ها، بُن کتاب، تخفیف در شهریه تغذیه، درج نام در سایت اصلی دانشگاه لرستان و سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها، بهره‌مند می‌شوند.

رئیس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان افزود: این شیوه‌نامه در حال تهیه است و به‌زودی به تصویب نهایی تیم مدیریتی دانشگاه لرستان خواهد رسید.

میرزایی نجفقلی گفت: هدف، این است که علاوه بر دانشجویان استعدادهای درخشان، دانشجویانی که هر ترم تحصیلی در رشته خودشان، نفرات اول می‌شوند نیز تشویق شوند.

وی افزود: با حمایت رئیس دانشگاه لرستان، دانشجویان ممتاز، دانشجویان استعدادهای درخشان و دانشجویان المپیادهای علمی، در یک مراسم، به صورت رسمی، تجلیل خواهند شد و جوایز نقدی و غیرنقدی به آن‌ها اهدا می‌شود.

رئیس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سامانه نان (ایده‌ها و نیازها) مختص تقویت همکاری بین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و شرکت‌ها متناسب با نیازهای کاری شرکت‌ها است؛ برنامه‌ریزی کرده‌ایم در آینده نزدیک، علاوه بر اینکه اعضای هیئت علمی در پروژه‌ها شرکت خواهند کرد دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان هم همراه با اعضای هیئت علمی در این برنامه برون‌دانشگاهی، حضور داشته باشند تا شرکت‌ها از ظرفیت‌های علمی دانشجویان استعدادهای درخشان نیز استفاده کنند.

میرزایی نجفقلی اظهار داشت: چند روز پیش، نشست مشترک گسترش همکاری بین دانشگاه لرستان و اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، برگزار شد که بر اساس آن، آموزش و پرورش استان لرستان از ظرفیت دانشجویان المپیادی و استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان برای کمک به دانش‌آموزان، استفاده خواهد کرد که در اینجا نیاز است از پیگیری‌های معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان برای گسترش همکاری‌های کاربردی برون دانشگاهی، سپاس‌گزاری کنم.

وی افزود: هدف، آن است که دانشجویان استعدادهای درخشان، ممتاز هر ترم تحصیلی و دانشجویان المپیادی، مورد حمایت قرار گیرند تا انگیزه‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی دانشجویان در یک فضای رقابتی سالم و علمی، افزایش یابد.