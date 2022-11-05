نیمی از شهرستانهای استان زنجان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کرونا همچنان در استان تاخت و تاز می‌کند، گفت: از هشت شهرستان استان چهار شهرستان ایجرود، زنجان، طارم و ماهنشان در وضعیت زرد کرونایی و شهرستانهای ابهر، خرمدره، خدابنده و سلطانیه در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

وی با بیان اینکه شهرستان خرمدره از وضعیت نارنجی به آبی کرونایی تغییر چهره داده است، بیان داشت: خوشبختانه فوتی‌های کرونا در استان به صفر رسیده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و ابراز داشت: باید این مهم باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.

تقی لو افزود: از مردم استان درخواست می‌شود نسبت به تزریق دوز سوم کرونا حتماً اقدام کنند.

وی یاد آورشد: تنها راه رهایی از کرونا رعایت بهداشت است ولی متأسفانه رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان به کمترین حد خود رسیده و این اصلاً خوب نیست.