برداشت ۲٠ هزار تن ذرت علوفه در کهگیلویه/ ۵٠٠ هکتار زیر کشت رفت

حکمت الله نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در شهرستان ۵۰۰ هکتار بوده که زمان برداشت ذرت از اوایل آبان تا آخر آذرماه است.

وی متوسط عملکرد در هر هکتار را ۵۰ تن عنوان کرد و گفت: پیش بینی می‌شود از کل ۵۰۰ هکتار قریب به ۲۰ هزار تن برداشت ذرت علوفه‌ای از مزارع شهرستان را داشته باشیم.

نریمانی بیان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی در بحث تأمین نهاده‌ها از قبیل بذر و کودهای شیمیایی حامی کشاورزان است.

وی افزود: در طول فصل از ابتدا تا انتهای کشت تمام نکات فنی و لازم در کلاس‌های آموزشی گفته می‌شود.

نریمانی تصریح کرد: در سال جاری کشاورزان اکثراً به کشت آبیاری به روش قطره‌ای برای استفاده بهینه از آب بدلیل کمبود بارش باران روی آوردند.

نریمانی یکی از دلایل استفاده از روش قطره‌ای را شدت وزش باد در دو فصل تابستان و پاییز دانست و بیان کرد: با توجه به این موضوع، ممکن است همه مزارع در روش بارانی بصورت یکسان آبیاری نشوند بنابراین روش قطره‌ای برای جذب و صرفه جویی آب بصرفه تر است.