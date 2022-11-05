پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیشکاری روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایجاد اشتغال بر اساس ظرفیت‌های استان‌ها از جمله اولویت‌های دولت بوده و در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۵ هزار فرصت شغلی در استان ثبت شده است.

وی افزود: ظرفیت اشتغال استان نسبت به سال گذشته ۲ برابر رشد داشته است و امیدواریم این روند تا پایان سال افزایش بیشتری داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی پرداخت شده است.

پیشکاری خاطرنشان کرد: در بخش مشاغل خانگی نیز تاکنون ۷۸۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به خانوارهای کردستانی پرداخت شده است.

وی افزود: در این مدت بیش از ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۶ نیز به افراد زیرپوشش نهادهای حمایتی در استان پرداخت شده است.