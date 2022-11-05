به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آلودگی هوا در تمام ماه‌ها و فصول سال وجود دارد و علت آن هم عمدتاً ناشی از سوخت ماشین‌ها، کارخانجات و مراکز صنعتی است. این بحران، از مهمترین معضلات زندگی شهری به حساب می‌آید که در سال‌های اخیر بیش از پیش مشکل ساز شده است. همانطور که همگی تجربه کرده ایم میزان تراکم آلاینده‌ها در ماه‌های سرد سال بیشتر از ماه‌های گرم است. تعداد روزهای تعطیلی ادارات و مدرسه‌ها در زمستان هم گواه همین مطلب است.

اما دلیل این پدیده چیست؟ دلیل آلودگی بیشتر هوا در فصول سرد سال، وارونگی دما است. این پدیده در سالهای اخیر به یکی از اصلی‌ترین دلایل تراکم آلودگی در فصول سرد تبدیل شده است.

وارونگی دما چیست؟

وارونگی دما (Inversion)، پدیده‌ای است که در طول سال اتفاق می‌افتد اما در فصول سرد تشدید می‌شود. وارونگی دما، وارونگی گرمایی یا اینورژن به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن برخلاف حالت طبیعی با افزایش ارتفاع، دما نیز زیاد می‌شود.

در این شرایط درجه حرارت پایین جو، کمتر از لایه فوقانی است. وارونگی دما معمولاً باعث به دام افتادن آلودگی هوا در ارتفاع نزدیک زمین می‌شود.

در نتیجه ترکیب هوای سرد و آلاینده‌ها باعث ایجاد یک لایه در سطح زمین می‌شود. آلاینده‌های خروجی از اگزوز ماشین‌ها، گازهای تولید شده در واحدهای صنعتی و دود آتش همه در نزدیکی سطح زمین به دام افتاده و انباشته می‌شوند.

همچنین ترکیبات آلی فرار و اکسید نیتروژن با قرار گرفتن در آفتاب، به گاز ازون تبدیل می‌شوند. استنشاق گاز ازون برای سلامتی بسیار مضر است.

در روزهای گرم، لایه‌های بالایی زمین گرم‌تر و هوای آلوده سبک تر است. به همین دلیل می‌تواند به راحتی از جو زمین عبور کند. وارونگی دما باعث به دام افتادن آلودگی هوا می‌شود.

در این مواقع بهتر است تنها در موارد ضروری از منزل خارج شد و باید در صورت نیاز، حتماً از ماسک استفاده شود. گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای که در معرض خطر بیشتری هستند، باید بیشتر مراقب سلامت خود در روزهای آلوده باشند.

وارونگی دما با وزش باد و باران بهتر می‌شود. اما بهترین راه حل، برنامه ریزی برای تولید کمتر دود است. شما می‌توانید با استفاده کمتر از خودرو، به بدتر نشدن آلودگی هوا کمک کنید.

تأثیر آلودگی هوا برروی سلامت

همه ما از تأثیرات آلودگی هوا بر سلامت مطلع هستیم. پس از دخانیات، آلودگی هوا دومین عامل مرگ ناشی از بیماری‌های غیر واگیردار محسوب می‌شود.

هوای پاک از ضروری‌ترین نیازهای هر انسان است پس کیفیت هوایی که تنفس می‌کنیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی از مؤثرترین اقداماتی که می‌توان در مقابله با تأثیرات هوای آلوده انجام داد، استفاده از دستگاه تصفیه هوا در منزل و محیط کار است. این کار تا حد بسیار زیادی می‌تواند کیفیت هوا را بهبود بخشد.

دستگاه تصفیه هوا، فواید بسیار زیادی دارد و می‌تواند بر کیفیت زندگی ما تأثیر بگذارد. به این منظور ما به شما دستگاه تصفیه هوای AF۱۰۰ کرشر را معرفی می‌کنیم.

نحوه عملکرد دستگاه تصفیه هوای AF۱۰۰ کرشر

دستگاه تصفیه هوای AF۱۰۰ با استفاده از لیزر، میزان آلودگی‌های محیط را تخمین می‌زند و با چراغ‌هایی که در اطراف صفحه نمایش وجود دارد، میزان آلودگی را مشخص کرده و نمایش می‌دهد.

مکانیزم عملکرد دستگاه تصفیه هوا به گونه‌ای است که هوای آلوده محیط را مکش و از فیلترهای متنوعی عبور می‌دهد و در نهایت هوای تصفیه شده را به محیط بازمی‌گرداند.

فیلترهای متفاوتی در ساختار دستگاه AF۱۰۰ استفاده شده است. این دستگاه توان جذب آلاینده‌ها، بوی نامطبوع، دود، میکروب‌ها، مواد آلی فرار و گرد و غبار را دارد.

از دستگاه تصفیه هوای AF۱۰۰ می‌توان در محیط‌های مختلفی استفاده کرد. عموماً این دستگاه در فضاهایی که افراد زمان زیادی را در آن می‌گذرانند، مناسب است.

باشگاه‌های ورزشی

میزان تنفس افراد و بوی نامطبوعی که معمولاً در محیط‌های ورزشی وجود دارد، هوای فضا را نامطبوع و سنگین می‌کند. علاوه بر آن، به دلیل رطوبت بالای محیط، امکان سرایت بیماری‌های مختلف هم بالا است. با استفاده از دستگاه تصفیه هوا می‌توان هوای محیط را سالم و از انتقال بیماری‌های مختلف جلوگیری کرد.

رستوران و کافه

طیف گسترده غذاهایی که در رستوران طبخ می‌شود، بوی نامطبوعی را ایجاد می‌کند. یکی از کاربردهای دستگاه AF۱۰۰، حذف بوی نامطبوع از محیط است. مردم در هوایی که پاک و سبک است، می‌توانند مدت زمان بیشتری را سپری کنند.

منازلی که کودک، سالمند یا افراد با بیماری زمینه‌ای دارند

یکی از مضرات هوای آلوده بر کودکان، تأثیر آن بر روی عملکرد تحصیلی و رشد مغزی آنها است. هوای آلوده باعث می‌شود کودکان، مستعد بیماری‌های زمینه‌ای شوند.

افرادی که بیماری زمینه‌ای ریوی و قلبی دارند، نیاز دارند هوای اطراف آنها عاری از هرگونه آلودگی باشد. تنفس در هوای آلوده، بیماری آنها را تشدید و زندگی را برای آنها دشوار می‌کند.

دستگاه AF۱۰۰ مواد آلرژی‌زا و گرد و غبار محیط را از بین می‌برد. این موضوع برای افرادی که آلرژی دارند، بسیار مهم است. افرادی که درگیر آلرژی یا آسم هستند، نباید در هوای آلوده نفس بکشند. تنفس در هوای آلوده خطر حمله آسمی را افزایش می‌دهد.

کلینیک و مراکز درمانی

یکی از مهمترین کارکردهای دستگاه تصفیه هوا AF۱۰۰، از بین بردن میکروب‌ها و ویروس‌ها است. این دستگاه توان ضدعفونی کردن محیط‌های مختلف را دارد.

در نتیجه از این دستگاه می‌توان در کلینیک‌ها و مراکز درمانی که احتمال وجود ویروس و میکروب بیشتر است، استفاده کرد. دستگاه AF۱۰۰ توان از بین بردن ۹۹.۹% باکتری‌ها و ذرات کوچک‌تر از ۰.۳ میلی میکرون در محیط را دارد.

این دستگاه تصفیه هوای ساخت کرشر، را می‌توان در تمام فضاهای سرپوشیده استفاده کرد و از آن برای از بین بردن بوی نامطبوع، مواد آلرژی زا، مکش دود، جذب گرد و غبار و ضدعفونی کردن هوا استفاده کرد.

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