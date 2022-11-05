سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید مهلت ارسال آثار دومین همایش ملی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح خبر داد و گفت: دومین همایش ملی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با عنوان سرباز ماهر، اشتغال مؤثر، کارآمدی در ۲۸ آذر ماه سال جاری با همکاری سازمان‌های لشکری و کشوری حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال از سوی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی برگزار می‌شود.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: همایش مذکور در سه کلان محور خدمت وظیفه عمومی، مهارت‌آموزی، اشتغال مؤثر سربازان منقضی خدمت در قالب ۲۶ موضوع برگزار خواهد شد و فرصتی بی نظیر برای تمام صاحب‌نظران حوزه خدمت وظیفه عمومی، مهارت‌آموزی اشتغال‌زایی در کشور است تا علاوه بر تأثیرگذاری در جامعه، از مشوق‌های پیش‌بینی شده در این همایش بهره‌مند شوند.

وی اظهار کرد: هدایای این همایش از قبیل کسری خدمت، انتخاب محل خدمت، انتخاب سازمان محل خدمت، امریه در شرکت‌های دانش بنیان، یک ماه مرخصی تشویقی، اعطا درجه تشویقی، بخشودگی تمام یا بخشی از اضافه خدمت، جوایز نقدی و… بسیار متنوع بوده و در هر بخش ۱۰۰ نفر و جمعاً هزار نفر مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

کمالی در ادامه عنوان کرد: به دلیل درخواست بالای شرکت‌کنندگان دومین همایش ملی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، تاریخ ارسال آثار تا ۱۰ آذرماه سال جاری تمدید شد.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح اظهار کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش، اعم از سرباز و غیرسرباز، می‌توانند آثار خود را در قالب مقاله، پیشنهاد سیاستی، پروژه، فیلم، پوستر و… به پایگاه اینترنتی www.confsarbazmaher.com ارسال کنند.