  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۰۲

عصر شنبه؛

۱۰ کلاس درس در ارومیه به بهره برداری رسید

۱۰ کلاس درس در ارومیه به بهره برداری رسید

ارومیه - مدرسه ای با ۱۰ کلاس برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در ارومیه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی عصر شنبه در آئین افتتاح این مدرسه افزود: مدرسه ۱۰ کلاسه خیرساز زنده یاد حاج یوسف افشار در راستای بهره مندی دانش آموزان با نیازهای ویژه با فضای آموزشی استاندارد و با هدف پیشرفت و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی فضاهای آموزشی، به بهره برداری رسید.

قهرمان رحمانی افزود: این مدرسه در ۹۶۵ مترمربع فضای آموزشی، یک هزار و ۷۰۰ مترمربع محوطه سازی و دیوار کشی با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت دولتی و خیری ساخته شده است.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های جهادی جامعه خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه یار که همیشه یاور آموزش و پرورش در مدرسه‌سازی و تجهیز مدارس هستند، اظهار کرد: گسترش فضاهای آموزشی منتج به تحقق عدالت آموزشی و تربیتی و پیشرفت و تحول در نظام آموزشی خواهد شد.

این پروژه مشارکتی خیرساز با ۱۰ کلاس درس برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در ارومیه ساخته شده است.

بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دانش آموز استثنایی در آذربایجان غربی تحصیل می‌کنند.

کد مطلب 5625286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها