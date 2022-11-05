۱۰ کلاس درس در ارومیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی عصر شنبه در آئین افتتاح این مدرسه افزود: مدرسه ۱۰ کلاسه خیرساز زنده یاد حاج یوسف افشار در راستای بهره مندی دانش آموزان با نیازهای ویژه با فضای آموزشی استاندارد و با هدف پیشرفت و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی فضاهای آموزشی، به بهره برداری رسید.

قهرمان رحمانی افزود: این مدرسه در ۹۶۵ مترمربع فضای آموزشی، یک هزار و ۷۰۰ مترمربع محوطه سازی و دیوار کشی با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت دولتی و خیری ساخته شده است.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های جهادی جامعه خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه یار که همیشه یاور آموزش و پرورش در مدرسه‌سازی و تجهیز مدارس هستند، اظهار کرد: گسترش فضاهای آموزشی منتج به تحقق عدالت آموزشی و تربیتی و پیشرفت و تحول در نظام آموزشی خواهد شد.

این پروژه مشارکتی خیرساز با ۱۰ کلاس درس برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در ارومیه ساخته شده است.

بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دانش آموز استثنایی در آذربایجان غربی تحصیل می‌کنند.