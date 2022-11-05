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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۳۴

مانور پدافند غیرعامل در « شاهدشهر» شهریار برگزار شد

مانور پدافند غیرعامل در « شاهدشهر» شهریار برگزار شد

شهریار- مانور پدافند غیرعامل در یکی از مدارس « شاهدشهر» شهریار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین مقابله با بلایا و رویدادهای طبیعی در مانور متمرکز پدافند غیرعامل در شاهدشهر شهریار انجام شد.

در این مانور که با شرکت شماری از دستگاه‌های امدادرسان و خدماتی در یکی از مدارس شاهدشهر برگزار شد، دانش آموزان مقابله با بلایای طبیعی را به طور میدانی تمرین کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهریار در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: دانش آموزان با اقداماتی که برای کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، تجهیزات و ساختمان‌ها در زمان اقدامات خصمانه دشمن لازم بود، را آموزش دیدند.

نوروزی افزود: ایران جزو ۱۰ کشور بلاخیز دنیا است و می‌بایست، آمادگی لازم برای مقابله با خطرات و خسارات طبیعی و غیر طبیعی را در همه سطوح داشته باشیم، تا بتوانیم، خسارت‌ها را به حداقل برسانیم.

کد مطلب 5625298

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