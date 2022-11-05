مانور پدافند غیرعامل در « شاهدشهر» شهریار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین مقابله با بلایا و رویدادهای طبیعی در مانور متمرکز پدافند غیرعامل در شاهدشهر شهریار انجام شد.

در این مانور که با شرکت شماری از دستگاه‌های امدادرسان و خدماتی در یکی از مدارس شاهدشهر برگزار شد، دانش آموزان مقابله با بلایای طبیعی را به طور میدانی تمرین کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهریار در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: دانش آموزان با اقداماتی که برای کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، تجهیزات و ساختمان‌ها در زمان اقدامات خصمانه دشمن لازم بود، را آموزش دیدند.

نوروزی افزود: ایران جزو ۱۰ کشور بلاخیز دنیا است و می‌بایست، آمادگی لازم برای مقابله با خطرات و خسارات طبیعی و غیر طبیعی را در همه سطوح داشته باشیم، تا بتوانیم، خسارت‌ها را به حداقل برسانیم.