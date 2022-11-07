سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معلمان و دانش آموزان همیشه تاریخ‌ساز بوده‌اند و نقش مؤثری در تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه داشتند و همچنین از افتخارات آموزش و پرورش در دوران دفاع مقدس تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش آموز و پنج هزار شهید معلم است و ۵۴ درصد رزمندگان دفاع مقدس دانش آموزان بودند.

وی افزود: دوم مهر سال ۵۹ جنایت هواپیماهای عراقی داغ سنگینی به دل جامعه فرهنگی کشور گذاشت. ده‌ها تن از فرهنگیان شهر آبادان در آموزش و پروش جمع شده بودند تا با توجه به شرایط جدید جنگی، تصمیم مناسبی برای سال تحصیلی جدید اتخاذ کنند اما این جلسه هیچگاه به پایان نرسید و مصوبه آن درس ایثار و شهادت برای همه دانش اموزان آبادانی شد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص درخواست ثبت دوم مهرماه به عنوان روز «شهدای بمباران اداره آموزش و پرورش آبادان» در تقویم رسمی کشور پیگیری‌هایی را در سطح کلان انجام دادم و این موضوع در حال انجام است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اکنون باید شورای فرهنگ عمومی آبادان صورتجلسه‌ای در این خصوص آماده و آن را به استان ارسال کند تا فرآیند اداری این موضوع مهم تسریع یابد.