لزوم تقویت و ایجاد هم افزایی میان مراکز مهارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلص الائمه با بیان اینکه توسعه و تقویت آموزش فنی و حرفه‌ای از راهبردهای اصلی دولت سیزدهم در سند تحول دولت مردمی است، گفت: مجموعه مراکزی که به امر آموزش‌های حرفه‌ای و مهارتی می‌پردازند تعداد آنها در کشور زیاد است.

وی با بیان اینکه در رأس آنها هنرستان‌های آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علمی و کاربردی است، افزود: در تلاش هستیم که بین همه این مجموعه‌ها یک تعامل و هم افزایی در راستای تحقق اهداف سند تحول ایجاد کنیم زیرا برای توسعه بازار کار و کمک به اشتغال جوانان بسیار ظرفیت فوق العاده ای است.

مخلص الائمه اضافه کرد: در این بازدیدی که داشتیم تعداد زیادی از کارآموزان اینجا فارغ التحصیلان و دانش آموختگان رشته‌های دانشگاهی بسیار معتبر از جمله مهندسی و معماری بودند و این نشان می‌دهد ظرفیت‌های لازم که در دانشگاه‌ها باید مهارت افزایی کند وجود ندارد و این یک ضعف بزرگ در نظام آموزشی کشور است که باید با کمک مراکز آموزش مهارتی و در رأس آنها سازمان فنی و حرفه‌ای این نقص برطرف شود.

وی بیان کرد: بسیاری از فارغ التحصیلان و دانش آموختگان برای اینکه بتوانند وارد بازار کار شوند باید یک مسیر مهارتی را طی کنند و قطعاً با تقویت و البته هم افزایی مراکز مهارتی شاهد اقدامات اثربخش در این راستا خواهیم بود.

استاندار مرکزی ادامه داد: دولت سیزدهم این آمادگی را دارد برای کمک به توسعه برخی مشاغل که خود یک ظرفیت اشتغال مؤثر است با پرداخت تسهیلات لازم و تغییر زیست بوم این حوزه اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی برای تکمیل و تجهیز این مراکز مبالغی در نظر گرفته شده است، گفت: امیدواریم این مبالغ به زودی تخصیص پیدا کند و برخی از تجهیزات و امکاناتی که این مراکز نیاز دارند تهیه و تأمین کنیم.