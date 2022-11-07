شعر غیور باید دردی از جامعه درمان کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مجاهدی شامگاه یکشنبه در «سوگواره شعر شهیدان حرم» که به مناسبت هفتمین روز شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی حرم احمد بن موسی (ع) در سالن اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار داشت: سرودن شعر متعهد و آئینی در حقیقت جهاد است و در صدر اسلام رسول الله از فردی که قادر به حضور در جبهه جنگ نبود می‌خواست تا با سرودن شعر، عظمت پوشالی دشمنان اسلام را در هم شکند که شاعران با توجه به این فرموده پیامبر اسلام باید بدانند که چه جایگاه مهمی دارند.

دبیر شعر و ادبیات آئینی کشور بیان داشت: شعر غیور باید بتواند دردی از جامعه درمان کند و زبان مؤمن در برابر دشمنان به منزله شمشیر اوست که مراد از زبان در حقیقت همین شعر است.

وی گفت: شعر غیور حیات دارد و مرده نیست که اشعار اقبال لاهوری از این دست است، ایستایی و توقف در شعر در حقیقت مرگ شعر است و اگر قرار باشد شعر متوقف باشد و حرکتی نداشته باشد اثربخش نخواهد بود.

مجاهدی، خطاب به شاعران آئینی ابراز داشت: تلاش کنیم آثار ما جز آثاری باشد که مورد مقبول اهل بیت (ع) باشد و یاوه سرودن در واقع تلف کردن عمر است.

ارزان‌ترین و مؤثرترین رسانه در این زمانه شعر است

وی با بیان اینکه ارزان‌ترین و مؤثرترین رسانه در این زمانه شعر است عنوان داشت: در عرصه فرهنگی باید هزینه کرد و اگر متولیان امور فرهنگی کشور در دهه‌ها اول انقلاب اهتمام ویژه ای به عرصه فرهنگ داشتند امروز وقت خوشه چینی بود که متأسفانه اینگونه نشد و فرصت‌ها را از دست دادیم و امروز باید برای آینده جامعه فکری اندیشید.

دبیر شعر و ادبیات آئینی کشور تاکید کرد: باید تلاش شود تا از داشته‌هایمان در عرصه شعر آئینی و متعهد حراست کنیم و باید برای اهل ادب و فرهنگ حرمت قائل شد و شرایط اقتصادی آنان نیز باید درک شود که این امر در سیره اهل بیت (س) نیز بوده است.

مجاهدی، افزود: شعرا به وظایف خود در این روزها عمل کردند که مسئولین فرهنگی نیز باید به وظایف خود عمل کنند.