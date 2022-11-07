به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن عقیلی فرمانده پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی کشور با اشاره به هوشمندی و فعالیت شبانه روزی کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از طریق صنعت هوایی اظهار داشت: کارکنان مبارزه با مواد مخدر پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) حین کنترل بارهای ارسالی به خارج از کشور به یک محموله غلطک‌های صنعتی در خصوص جاسازی مواد مخدر مشکوک می‌شوند.

وی افزود: با بهره‌گیری از تجهیزات کمک بازرسی، وجود مواد مخدر در این محموله محرز شد لذا با هماهنگی و اخذ دستور قضائی محموله موصوف با حضور نماینده گمرک بازگشایی و ۲۷ کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین که به شکل ماهرانه‌ای در محموله غلطک‌های صنعتی جاسازی شده بود کشف و ضبط و مالک بار نیز شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

عقیلی در پایان با اشاره به مأموریت ویژه پلیس در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر عنوان داشت: پلیس در برخورد با سوداگران مرگ از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و از خانواده‌ها خواست به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی بخصوص معضل اعتیاد به مواد مخدر سطح آگاهی‌های خود را در این زمینه بالا برده و نظارت بیشتری داشته باشند.