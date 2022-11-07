اکران مستند فوتبالی در گروه «هنر و تجربه» در آستانه جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، درآستانه جام جهانی فوتبال، جدول نمایش گروه سینمایی «هنر و تجربه» رنگ فوتبال گرفته است و قرار است فیلم مستند ملوانان تنها به دریا نمی‌روند به تهیه کنندگی و کارگردانی الله کرم رضایی از روز چهارشنبه ۱۸ آبان در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شود.

مستند «ملوانان تنها به دریا نمی‌روند» با اشاره به افتخارات تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در طول تاریخ فوتبال ایران، روایتگر دلبستگی و همدلی کم‌نظیر مردم شهر بندرانزلی از هر قشر و شغلی به این تیم محبوب و ریشه‌داراست.

این فیلم تاکنون جوایز مختلفی از جشنواره‌های سینمایی همچون سی و نهمین دوره جشنواره فیلم های ورزشی میلان، سومین جشنواره فیلم های ورزشی کنیا، جشنواره فیلم شهر، جشنواره فیلم وارش و جشنواره فیلم فجر بدست آورده است.

عوامل مستند «ملوانان تنها به دریا نمی‌روند» عبارتند از تحقیق و پژوهش: الله کرم رضائی زاده، همایون رضائی زاده، تهیه کننده: الله کرم رضائی زاده، دستیار کارگردان: شهریار رضائی زاده، مدیر تولید: همایون رضائی زاده، صداگذاری و ترکیب صدا: عرفان ابراهیمی، گفتار متن: محمدرضا فتحی، مدیر تصویربرداری: صادق سـوری، صدابردار: پارسا کریمی، تدوین: حمید نجفی راد، طراح پوستر: میدیا واثقی.