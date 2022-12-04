«عمارتی در مه» به «هنر و تجربه» رسید/ قصه بیماران روانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «عمارتی در مه» به کارگردانی محمدعلی سلیمان تاش و تهیه کنندگی سیدسجاد میر سید از ۲۳ آذر در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می‌شود.

فیلم «عمارتی در مه» که در گونه سایکودرام یا فیلم‌های روانشناسانه ساخته شده داستان مدیر یک آسایشگاه اعصاب و روان است که از پزشکی جوانی، دعوت می‌کند تا روی نوع خاصی از بیماران روانی تحقیق کند. با حضور پزشک جوان در مجموعه، او متوجه حوادث غیر معمول و پیچیده در بین بیماران و کارکنان آسایشگاه می‌شود.

اردلان شجاع کاوه، محمد حبیب‌اللهی، ماریان کلهر، سیده روژینا میر سید، محسن عباس‌پور، آبتین مفید، سبحان آسترکی، حامد موحد، متین صفرپور، ابوالفضل محمدی، محمدادریس جاویدان، مروه جاویدان، فاطمه یزدانی، مبینا خدامرادی، حمید بخشی، نوید ملک‌سعیدی، اکرم خسروی، آیدا موسوی، نیلوفر شیرازی، فرید پیروانیان، یاسمین افتخاری، آیدا بابایی، میلاد مولا خیاوی، زهرا جباری، پروانه محمدی، ندا محمدی، حسین سیمیاری، زهرا جباری، عباس خزایی، ثریا مکرم، آیلار تهذیبی حق، عارف ملکی، مجید فتحی، ابوالفضل کوچکی، محمدمهدی پورقلی، کوهیار عبداللهی، مهدی حبیب‌اللهی، مهشید عباس‌پور در فیلم سینمایی «عمارتی در مه» به ایفای نقش پرداختند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدعلی سلیمان تاش، تهیه‌کننده: سیدسجاد میر سید، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: یاسر نظری، دستیار دوم کارگردان: محسن شایسته، منشی صحنه: ریحانه شیرخانی، عکاس: کیمیا کوشکی، جانشین تهیه: علی‌اکبر رحمتی، مجری طرح: نقطه دید برتر، مدیر تولید: محسن عباسپور، مدیر تصویربرداری: شهرام خطی، مدیر صدابرداری: مسعود حسینی، طراح گریم: معصومه هداوند سیری، مدیر تدارکات: مجید هرندی.