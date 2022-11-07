دستورات اژه ای در رابطه با رسیدگی به پرونده اغتشاشات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۶ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن قدردانی از مردم بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی که در روز سیزدهم آبان روز مبارزه با استکبار جهانی با حضور حماسی خود در راهپیمایی‌های سراسر کشور غیرت دینی و ملی خود را به رخ جهانیان کشاندند، اظهار کرد: مردم عزیز ایران اسلامی با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز سیزدهم آبان، چند موضوع و مقوله را به برجستگی هر چه تمام به منصه ظهور رساندند؛ که از جمله آنها می‌توان به پافشاری بر اقامه حق و عدل، وفاداری به ارزش‌های دینی و انقلابی، پیروی از منویات امام راحل و مقام معظم رهبری، تنفر و انزجار قلبی از مستکبرین عالم و در رأس آنها آمریکا، اشاره کرد.

رئیس دستگاه قضا که در راهپیمایی روز ۱۳ آبان در صفوف مردم حضور یافت و به صورت چهره به چهره هم با تعدادی از راهپیمایان گفتگو کرد افزود: همچنین مردم در جریان راهپیمایی‌های حماسی خود در سراسر کشور در روز سیزدهم آبان از تمامی نیروها و دستگاه‌های امنیتی خواستند تا با آشوبگران و مخلان امنیت کشور در میدان یک برخورد قاطع داشته باشند و هرچه زودتر عناصر و مسببین اصلی قضایای اخیر را شناسایی و دستگیر کنند.



رئیس عدلیه بیان داشت: مردم ما در همه راهپیمایی‌های اخیر خود از جمله راهپیمایی روز سیزدهم آبان این درخواست جدی را از قوه قضائیه داشتند که با عناصر و مسببین اصلی جنایت‌های صورت گرفته برخورد قاطع و سریع داشته باشد و محاکمه و مجازات بازدارنده آنها را مطابق با قانون، اجرایی و عملیاتی کند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: از همان روزهای نخست قضایای اخیر مقامات قضائی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواستند تا عناصر اصلی اغتشاشات و آشوب‌ها را شناسایی، دستگیر و معرفی کنند؛ در این زمینه، توفیقات خوبی حاصل شده و این روند ادامه دارد؛ بر همین اساس بار دیگر تاکید می‌کنم عناصری که در قضایای اخیر مرتکب قتل و جرح دیگران شدند، با خود سلاح به همراه داشتند، اموال مردم را به آتش کشیدند، در نظم اجتماعی اختلال ایجاد کردند، مانع از کسب و کار مردم شدند، خوف ایجاد کردند و آرامش مردم را به هم زدند، هر چه زودتر شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی شوند.

قاضی‌القضات همچنین ضمن اشاره به دستگیری و آغاز فرآیند محاکمه برخی عناصری که در جریان قضایای اخیر مرتکب قتل شدند، تصریح کرد: باید هر چه زودتر تمامی افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر مترکب قتل شدند، شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه مجدداً به مقامات ذیربط قضائی تاکید کرد: همانطور که از روز اول گفتیم صف معترضین و افراد تحت‌تأثیر هیجانات از عناصر اصلی که دست به جنایت زده‌اند و دستور گرفته از دشمن هستند جدا است؛ لذا همکاران قضائی هر چه زودتر در راستای محاکمه و مجازات بازدارنده عناصر و مسببین اغتشاشات اخیر اقدام کنند.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا به معاون اول خود و دادستان کل کشور دستور داد تا روند تکمیل پرونده‌های عناصر اصلی اغتشاشات اخیر را به صورت روزانه پیگری کنند و مساعدت‌های لازم را به مقامات ذیربط قضائی که مسئول تکمیل پرونده این عناصر هستند، داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به عیان شدن ماهیت قضایای اخیر برای تمامی قضات و مقامات ذیربط قضائی، به تبیین و تشریح موادی از قانون مجازات اسلامی و مشخصاً ماده ۲۷۹ تا ۲۸۸ این قانون ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها پرداخت و در همین راستا توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضائی مطرح کرد و گفت: در جریانات اخیر کسانی هستند که مشمول یکی از این مواد یا حتی بیش از این مواد هستند؛ قضات این موارد را با دقت تطبیق دهند؛ ممکن است فردی یک فعل مرتکب شده باشد که عناوین متعددی بر آن صدق کند؛ در اینجا هم قانون تکلیف را روشن کرده است؛ برای نمونه، کسی که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و برای همراهی با دشمن یا به عنوان عامل دشمن، امنیت کشور را به هم زده و در محدوده‌ای خوف ایجاد کرده و در عین حال کسی را هم به قتل رسانده، این فرد را هم می‌توان قصاص کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق می‌کند.

رئیس عدلیه در همین راستا گفت: این موضوع روشن است که مستکبرین عالم یعنی آمریکا، صهیونیست‌ها، انگلیس و برخی دیگر با تمامی توان و با یک سری اقدامات ترکیبی در راستای مقابله با نظام و ضربه زدن به امنیت کشور ما، اقدام می‌کنند و پشت قضایای اخیر هستند و در داخل نیز برخی وابستگان و نفوذی‌های آنها همان منویات را با همان نیت اجرا می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سخن افرادی که در داخل می‌گویند نباید همه این قضایای اخیر را به دشمن نسبت داد، اظهار داشت: حتماً اشکالاتی نیز وجود دارد که دشمن بخواهد از این اشکالات سو استفاده کند و باید به این موضوعات رسیدگی جدی داشت اما تردید نداریم که دشمن تمامی اقدامات سخت و نرم و ترکیبی خود را در راستای تلاش برای متوقف کردن قطار پیشرفت انقلاب به کار گرفت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به خشم و عصبانیت دشمنان از حرکات مترقی و روبه جلویی که در بخش‌های مختلف کشور از جمله دولت و عدلیه صورت گرفته است، گفت: دشمن به زعم باطل خود این تصور را داشت که ما در دستگاه قضائی درجا می‌زنیم اما وقتی دید که مقامات و مسئولان و کارکنان قضائی علی‌رغم حجم بالای کار و مشکلات موجود، مجاهدانه مشغول ارتقا وضعیت و خدمت‌رسانی به مردم هستند، ناامید و مأیوس شد.

رئیس عدلیه در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضائی طی مدت اخیر که موجبات یأس و خشم دشمنان را فراهم آورده اشاره کرد و مشخصاً از «پیاده سازی مجدانه سند تحول و تعالی»؛ «تقویت و گسترش ارتباط هدفمند و نظام‌مند مسئولان قضائی با اقشار مختلف مردم»؛ «تقویت تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی در عین مبارزه با مفاسد»؛ «مقابله با تمامی مظاهر فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه»؛ «شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای فساد و نقاط آسیب‌زا»؛ «اطلاع‌رسانی به‌روز و منسجم تر»؛ «کادرسازی با کمک نخبگان حوزه و دانشگاه»؛ «ارتقاء وضعیت زندان‌ها و بازاجتماعی کردن و اشتغال زندانیان»؛ «رفع ابهام از عدم استقلال قاضی و شفاف کردن رابطه قاضی و ضابطان عام و خاص»؛ «سرکشی و نظارت دائمی مقامات عدلیه بر مراکز و مراجع قضائی از جمله زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها»؛ «نظارت مستمر مقامات ذیربط قضائی به قرارهای صادره برای متهمین» و «گسترش اِعمال تأسیسات ارفاقی قانونی در قبال محکومان از جمله استفاده از پابند الکترونیکی» نام برد.

محسنی اژه‌ای در ادامه به تلاش دشمن برای ضربه زدن به دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت: دشمن دید که دولت ما علی‌رغم تحریم‌های به زعم خودشان فلج‌کننده در حال عبور از این پیچ است و در تلاش برای گسترش ارتباط با کشورهای همسایه و برخی کشورهای بزرگ دنیا و انعقاد قراردادها و پیمان‌های بلندمدت و استراتژیک با آنها است؛ این موارد برای دشمن قابل تحمل نیست، لذا جنگ ترکیبی خود را به کار بست و ناکام ماند.

رئیس قوه قضائیه افزود: امروز دشمن که از جنگ ترکیبی خود نیز طرفی نبسته است در پی آن است تا با عملیات روانی، دروغ‌پراکنی و ایجاد سر و صدا، تمرکز و حواس ما را به حواشی معطوف سازد و موجبات غافل شدن ما را از حرکت در مسیر پیشرفت فراهم آورد و اینگونه سبب انحراف شود؛ لذا ما امروز مکلّف هستیم که ماهیت قضیه را برای همگان تبیین سازیم و مراقبت کنیم تا از حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی غافل نشویم و بواسطه سروصداهای دشمن ساخته حواسمان متوجه یک حاشیه جانبی نشود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: باید توجه کنیم که حاشیه‌سازی‌های دشمن ما را از وظایف و مسئولیت‌های اصلی خود غافل نسازد؛ ما در قوه قضائیه باید با تمام توان و جدیت سند تحول و تعالی را عملیاتی سازیم و در صورت نیاز نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم؛ ما به هیچ وجه نباید از مردم غافل شویم و باید ارتباط خود را با مردم تقویت کنیم و هر چه در توان داریم به مردم خدمت کنیم.

رئیس عدلیه افزود: امروز دشمن شکست بزرگی متحمل شده و درصدد کار ایذایی است و ممکن است این کار ایذایی دشمن ادامه داشته باشد لذا ما نیز باید تمام تمرکز خود را معطوف به اجرای صحیح قوانین، خدمت به مردم، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، کمک به امنیت اقتصادی و رفع موانع کسب و کار کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرازی از بیانات اخیر مقام معظم رهبری ناظر بر ضرورت ایفای درست مسئولیت از سوی هر مسئولی در هر جایگاهی، گفت: ما نباید از وظایف اصلی و قانونی خود غافل شویم و در عین حال باید به دشمن نیز توجه کنیم و حتماً در این شرایط نسبت به مبارزه جدی با کسانی که مانع پیشرفت هستند و به امنیت و اقتصاد و تولید کشور ضربه می‌زنند، اهتمام داشته باشیم.

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