کاهش آمار سکته مغزی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حبیب حی‌بر پیش از ظهر امروز دوشنبه در همایش روز جهانی سکته مغزی در اهواز اظهار کرد: استان خوزستان نیاز به تلاش بیشتر در زمینه درمان بیماری‌های مغزی دارد تا بتواند به جایگاهی که شایسته آن است برسد و این جایگاه تنها با اراده و عزم تک تک همکاران در استان خوزستان محقق می‌شود.

وی ادامه داد: نیروی محرکه این سیستم، اساتید، همکاران و رزیدنت‌های بخش نورولوژی هستند که با تلاش این افراد توانستیم پیشرفت‌های زیادی را در زمینه درمان سکته مغزی داشته باشیم.

حی‌بر در جای دیگر از سخنان خود به آمار استروک در سال ۱۴۰۰ و ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ اشاره و بیان کرد: آمار سکته مغزی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است ولی تعداد موارد تجویز داروی ترومبولیتیک در ۶ ماهه اول امسال نسبت به سال قبل خوشبختانه افزایش خوبی داشته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: این موضوع را به فال نیک می‌گیرم و از تمامی همکاران و پزشکان مغز و اعصاب در سطح شهر اهواز درخواست دارم که تجویز داروی ترومبولیتیک را همیشه در نظر داشته باشند و بتوانند از عوارض ناتوان‌کننده بیمار جلوگیری کنند.

حبیب حی‌بر گفت: با افتخار باید اعلام کنیم که دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و استان در کشور، دومین استان تجویز و تزریق کننده داروی ترومبولیتیک با هماهنگی‌های انجام شده به صورت تله‌مدیسین یا درمان از راه دور است. امیدوارم دیگر مراکز بهداشتی درمانی خوزستان در این زمینه اقدام لازم را در نظر داشته باشند.