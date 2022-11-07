درمان از راه دور بیماران سکته مغزی در خوزستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین سرمست پیش از ظهر امروز دوشنبه در همایش روز جهانی سکته مغزی در اهواز با اشاره به اینکه بازتوانی بیماران سکته مغزی اهمیت بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: استان خوزستان از نقاط پیشتاز کشور در درمان سریع بیماران سکته مغزی به شمار می‌رود.

وی افزود: درمان از راه دور بیماران سکته مغزی تحت عنوان تله استروک، بستری حیاتی و ارزشمند است که به همت کمیته استروک بیمارستان گلستان اهواز و معاونت درمان دانشگاه محقق شده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: طبق آمارهای منتشره، سالانه حدود ۱۷ هزار مرگ ناشی از تصادفات در کشور اتفاق می‌افتد که در کنار آن نیز حدود ۴۰ هزار نفر، ناتوان و معلول می‌شوند.

وی با اشاره به وقوع روزانه ۳۰۰ سکته مغزی در ایران گفت: مشکلات موجود در سیستم ارجاع سریع بیماران سکته مغزی جهت بازتوانی، عدم وجود طرح بازتوانی اجباری برای فارغ التحصیلان رشته مغز و اعصاب و عدم به کارگیری صحیح و مناسب آنها و نامناسب بودن تخت‌های بیمارستانی برای بازتوانی بیماران سکته مغزی از چالش‌های جدی این حوزه محسوب شده که بایستی در اسرع وقت مرتفع شوند.

سرمست ابراز امیدواری کرد: با کلنگ‌زنی طرح جدید مصوبه ریاست جمهوری در خصوص افزودن یک هزار تخت بیمارستانی به استان، بخش‌های فیزیوتراپی و بازتوانی، احیا شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: امیدوارم برگزاری همایش‌هایی از این دست، منشأ خیر و برکت درمانی برای مردم استان خوزستان باشند و شعار ما این است که هر آن چیزی که از نظر تشخیصی و درمانی در کشور در حال انجام است، بایستی در استان خوزستان در دسترس مردم، در هر دو بخش دولتی و خصوصی باشد.