لزوم جلوگیری از کشت محصولات پر آب در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی فرماندار ظهر دوشنبه در جلسه قرارگاه امنیت و سلامت غذایی استان زنجان گفت: هشدارهای ناشی از کم آبی باید منجر به تسریع در روند تغییر سبک کشاورزی شود.

وی بر لزوم جلوگیری از کشت محصولات پر آب بر که صرفه اقتصادی ندارند اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به حیاتی بودن موضوع آب برای مصارف مختلف شرب، کشاورزی باید با همت مضاعفی در راستای اصلاح الگوی مصرف و کشت گام برداشت.

فرماندار زنجان بر لزوم ضرورت توجه متولیان مربوطه به پایداری ارزش غذایی محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: در راستای کسب مؤلفه‌های لازم برای رقابت تولیدات کشاورزی در بازارهای بین المللی باید به دنبال کیفیت محصولات اعم از سلامت غذایی آنها بود.

خالقی تاکید کرد: در راستای تأمین مواد غذایی، سه رکن اصلی دسترسی، پایداری در دسترسی و وجود کافی مواد غذایی در سطح شهرستان زنجان، از سوی ارگان‌های مربوطه به خوبی عمل شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت ویژه آب بخصوص برای مصارف کشاورزی در سطح کشور، باید نگاه‌ها به سمت اصلاح اساسی الگوی کشت و بالا بردن میزان بهره وری از کمترین مصارف باشد.

فرماندار زنجان تصریح کرد: یکی از مهمترین ضرورت‌های حوزه تأمین مواد غذایی اصلاح الگوی مصرف آب در بخش تولیدات کشاورزی است.