تأیید انتخاب ۴ نفر از روسای استانی دانشگاه‌ آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنجاهمین جلسه کمیته انتخاب رؤسای دانشگاه‌های کشور، به ریاست سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و ابراهیم تقی‌زاده رئیس دانشگاه پیام نور در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این جلسه در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: در جلسه امروز کمیته، 4 نفر از رؤسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور انتخاب شدند.

وی ادامه داد: براساس رأی اعضای کمیته محسن مرادی برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و واحد مشهد، دکتر محمدرضا قائدی برای ریاست دانشگاه فارس و واحد شیراز، حسین کلانتری خلیل آباد برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج و علی افروس برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و واحد اهواز انتخاب شدند.