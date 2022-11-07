به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات شیرازه کتاب ما، هفتمین چاپ کتاب «سیاست‌های خیابانی: جنبش تهیدستان در ایران» نوشته آصف بیات و ترجمه سیداسدالله نبوی چاشمی را در ۳۲۸ صفحه و بهای ۱۵۰ هزار تومان منتشر کرد. نخستین چاپ این کتاب سال ۱۳۹۱ به بهای ۱۰ هزار تومان توسط انتشارات پردیس دانش منتشر شده بود و چاپ نخستین انتشارات شیرازه کتاب ما از این کتاب سال ۱۳۹۶ به بهای ۲۵ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

کتاب حاضر کوششی است برای به تصویر کشیدن مبارزات آن گروه‌های اجتماعی‌ای که به واسطه عدم تعلق به طبقه یا قشر معینی، سرنوشت، مبارزات و تلاش روزمره‌شان برای بقا، از دید جامعه‌شناسی و علوم سیاسی جدید پنهان مانده است. حاشیه‌نشینان شهری، فروشندگان دوره‌گرد، کارگران روزمزد که همگی در این کتاب و تحت عنوان تهی‌دستان شهری مورد توجه قرار گرفته‌اند در زمره این گروه اجتماعی به شمار می‌روند و مبارزات و تلاش‌های‌شان تحت عنوان سیاست‌های خیابانی در قالب هشت فصل مورد بحث قرار گرفته‌اند.

عناوین فصول هشتگانه کتاب به ترتیب از این قرار است: «پیشروی آرام مردم عادی»، «ترسیم موقعیت تهیدستان جدید»، «گروه‌های فاقد امتیاز و انقلاب اسلامی»، «شورش مسکن، اشغال خانه‌ها و هتل‌ها در سال‌های ۵۷ تا ۵۹»، «سیاست کوچه پس کوچه‌ها: تصرف کنندگان املاک و دولت»، «جنبش بیکاران»، «شورشیان خیابان: سیاست‌های دستفروشی» و «مردم عادی و قدرت دولت».