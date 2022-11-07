به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن زنگنه ظهر دوشنبه در جلسه جمع بندی سفر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به تربت حیدریه اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مردم تربت حیدریه بحث راه آهن بود که از سال‌ها پیش مطرح می‌شد و در دو سال گذشته بررسی‌های کارشناسی خود را انجام دادیم و نهایتاً توانستیم شرکت راه آهن را متقاعد کنیم تا ایستگاه راه آهن تربت حیدریه استقلال و ارتقا پیدا کند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از همه مدیران راه آهن افزود: در دولت سیزدهم جلسات متعددی را با سازمان استخدامی کشور داشتیم و امروز استقلال راه آهن تربت حیدریه را به مردم شهرستان اعلام می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم این اتفاق باعث رونق و توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم بزرگوار این خطه شود.

زنگنه بیان کرد: قطار تربت حیدریه بین راهی است، که مبدا آن طبس و مقصد آن تهران است و سهمیه مسافر تربت حیدریه ۶۰ نفر است که تقاضا بیشتر از این است.