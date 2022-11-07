افزایش ۴۳درصدی ظرفیت انبارهای اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ساختار معیوب سازمانی و ساختار حاکم بود، گفت: این مسائل مربوط به سال ۱۳۷۰ و زمان تشکیل این سازمان بود که در ستاد کشور ساختار اصلاح و اجرایی شد و در تمام استان‌های کشور در حال انجام است که هرمزگان به اداره کل ارتقا یافته و دیگر استان‌ها نیز چنین خواهند شد.



وی از ارسال زودهنگام و در روزهای آینده لایحه اصلاح قانون تأسیس سازمان با لحاظ نظرات رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: تا سال ۱۳۹۲ فقط موضوعات مربوط به کالاهای متروکه را در سازمان ساماندهی می‌کردیم که از این تاریخ تاکنون، وظایف و مأموریت‌ها بیش از ۷ برابر شده، ولی در قوانین لحاظ نشده است که در این لایحه به صورت جامع، بسیاری از مشکلات و موانع رصد و با اعمال نظرات کارشناسی تدابیر لازم اندیشیده شده که نیازمند مساعدت مجلس شورای اسلامی در اعلام وصول، رسیدگی و تصویب آن هستیم.



مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تأکید بر اینکه ما به دنبال نگهداری کالا نیستیم و در پی کاهش کالاهای قاچاق، رسوبی و متروکه هستیم، بیان کرد: بر اساس رسالتی که قانونگذار بر عهده ما گذارده که حافظ حقوق دولت و امین اموال ملت هستیم و در این زمینه ۱۶ هزار مترمربع ساماندهی و قفسه‌بندی انبارها را انجام و ظرفیت انبارها را ۴۳ درصد افزایش دادیم.



اجتهادی گفت: درصدد اجرای انبارداری هوشمند هستیم که نمونه آن را در هفته دولت امسال با حضور وزیر اقتصاد در خوزستان به بهره‌برداری رساندیم. در ماه‌های آینده همه انبارهای ملکی، امانی و استیجاری سازمان در سراسر کشور را ساماندهی و تجهیز خواهیم کرد.