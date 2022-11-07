ناتو باز پس گیری خرسون را رمز موفقیت اوکراین در مذاکرات می داند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بنا به نوشته یک رسانه ایتالیایی، بازپس گیری خرسون از سوی کی یف، می‌تواند شروع خوبی برای آغاز مذاکرات میان روسیه و اوکراین باشد.

روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا» روز دوشنبه در مطلبی نوشت که ایالات متحده و ناتو بر این تصور هستند که آغاز مذاکرات صلح در مورد اوکراین در صورتی امکان پذیر است که کی یف بتواند، خرسون را از روسیه پس بگیرد. بنا به نوشته لا رپوبلیکا، نبرد برای بازپس گیری خرسون حائزاهمیت استراتژیک و دیپلماتیک است.

این روزنامه ایتالیایی در ادامه مطلب خود می‌آورد که واشنگتن در ارتباط مداوم با بروکسل و متحدان خود پیگیر این مورد و همچنین القای این ایده در ذهن رژیم کی یف است.

لا رپوبلیکا یادآور می‌شود اینکه واشنگتن و ناتو ارسال محموله‌ای از موشک‌های ضد پهپادی به کی یف را تأیید کردند، موضوعی تصادفی نیست. نکته اصلی این است که باز پس گیری خرسون از روسیه، یک هدف استراتژیک از منظر دستیابی به دریا و کنترل منابع آبی به حساب می‌آید و تا حد زیادی ممکن است روند درگیری میان روسیه و اوکراین را تغییر دهد. همچنین آمریکا و متحدان ناتوی آن بر این باورند که تصرف شهر خرسون، امکان مذاکره از موضع قدرت را برای اوکراین فراهم می‌آورد.

این روزنامه ایتالیایی می‌نویسد این اولین بار است که کاخ سفید اجازه چنین سناریوی خاصی را داده است.

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