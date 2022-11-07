به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا جوکار شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری قدس به اتفاقات و خسارات اغتشاشات ۹۸ اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه امسال معرفت و بصیرت مردم، تدابیر دولت همبستگی و انسجام مدیریتی در شهرستان همه در کنار هم باعث شد از خیلی از مسائل پیشگیری شود و اتفاق ضد امنیتی رخ ندهد.

وی در ادامه خطاب به افرادی که سعی دارند، را ناامن جلوه دهند، گفت: این افراد در فضای مجازی همان حرفی که دشمن مبنی بر اینکه شهرهای اطراف تهران امنیت ندارد و دستگاه‌های فرهنگی تعطیل است، را می‌زنند و می‌خواهند ما را سرگرم حواشی کنند و از متن کار که خدمت به مردم، تسریع در اجرای امور مردم و ارتقای رضایتمندی آن‌ها است، بازدارند، تلاش دشمن در ناامن جلوه دادن شهرهای اطراف تهران محکوم به شکست است.

امام جمعه شهرقدس گفت: توطئه دشمن همین است، که جنگ داخلی شهری و خیابانی راه بیاندازد و برخورد قضائی و قانونی با این افراد که در فضای مجازی به این مسائل دامن می‌زنند، ضروری است.

وی افزود: شهر قدس در اوج امنیت قرار دارد و اجازه نمی‌دهیم، اسم منفی روی شهر قدس بگذارید، این شهر پیشینه بلند فرهنگی دارد و باید روی این مسائل کار کنیم.

جوکار در ادامه به جوانان نخبه اشاره و خاطر نشان کرد: امروز در شهرستان قدس مجموعه‌ای از نخبگان جوان ساماندهی شده اند، که مدیران باید این مجموعه نخبگان بسیج را به عنوان مشاور استفاده کنند و با توجه به اینکه من و شما خیلی فرصت فکر، تحقیق و پژوهش نداریم و فرصت به روز رسانی پیدا نمی‌کنیم باید از جوانان به روز در همه زمینه‌ها استفاده کنیم.