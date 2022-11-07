بنادر شیلاتی خوزستان نیازمند لایروبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز آقایی عصر امروز دوشنبه در نشست کمیته ساماندهی سواحل استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فعالیت‌های شیلاتی دربرگیرنده معیشت بخش قابل‌توجهی از جمعیت شهرهای ساحلی استان است که فرصت‌های شغلی پایداری را در منطقه ایجاد کرد.

وی در ادامه تعداد بنادر صیادی خوزستان را ۱۱ بندر اعلام کرد و افزود: از این تعداد سه بندر در حال ساخت و هشت بندر به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با بیان اینکه رسوب ایجاد شده در محدوده این بنادر شیلاتی باعث کاهش بهره‌وری در زمینه صیادی شده است، افزود: لایروبی و تعمیق عمق اسکله‌ها و کانال‌های دسترسی از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

آقایی یادآور شد: از بین این بنادر صیادی، سه بندر نیز مجوزهای لازم را دارند و مجوزهای مربوط به مابقی نیازمند اخذ و یا تمدید است.

ساماندهی شناورهای فاقد هویت

وی به وجود یک هزار و ۲۶۸ شناور فاقد هویت در محدوده بنادر خوزستان اشاره کرد و گفت: به منظور ساماندهی این شناورها، متناسب با حجم ذخایر آبزیان و ظرفیت بنادر استان باید اقدام به ثبت قایق‌های فاقد هویت کرد تا از این طریق برای ادامه فعالیت از فرآیندهای قانونی برخوردار باشند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری دریایی استان بیان کرد: تا سال ۱۳۹۸ تعداد هشت پست اسکله مسافری در محدوده رودخانه کارون احداث شده و در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲ پست اسکله دیگر در پارک بندر امام خمینی (ره) احداث شده است.

وی یادآور شد: این در حالی است که مطالعات احداث ۲ پست اسکله گردشگری در آبادان و شادگان نیز آغاز شده است.

وی گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری صورت گرفته به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال، ایجاد زیرساخت‌های دسترسی و پس کرانه‌ای این اسکله‌ها ضروری است و از این رو دستگاه‌های اجرایی ذیربط در این خصوص باید هم‌افزایی لازم را به کار بگیرند.