اختصاص ۳۰۰ میلیون ریال برای خرید منابع جدید کتابخانه مرکزی یزد

محسن رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدهای انجام شده از کتابخانه مرکزی یزد اظهار داشت: در بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد در بازدید خود از کتابخانه مرکزی یزد قول داد در اولین مرحله از تأمین منابع کتابخانه مرکزی یزد، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای خرید منابع جدید از محل اعتبارات استانی تأمین و پرداخت شود.

وی با تأکید بر بالا بودن هزینه‌های ساخت و تجهیز کتابخانه، تصریح کرد: یکی از بهترین کارهایی که در مناطق روستایی و فاقد کتابخانه می‌توان انجام داد، راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار است که هم مناطق بیشتری را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و هم از انباشت کتاب و بلااستفاده ماندن آن در یک منطقه جلوگیری می‌شود.

وی در مورد منابع موجود در کتابخانه مرکزی نیز گفت: این کتابخانه به عنوان بزرگ‌ترین کتابخانه استان در حال حاضر تنها حدود ۷۰ هزار جلد کتاب دارد و از نظر منابع، نیازمند تقویت جدی است که در صورت پیگیری، می‌توان از ظرفیت صنایع و معادن استان و در قالب انجام مسئولیت‌های اجتماعی آنان، منابع این کتابخانه را تقویت کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در مورد تأسیس انجمن خیرین کتابخانه‌ساز استان در قالب جدید نیز عنوان کرد: بر اساس ابلاغ نهاد کتابخانه‌های عمومی، این انجمن با عنوان جدید «انجمن خیرین توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی» دوباره آغاز به کار کرده است و در استان‌ها نیز باید با حضور خیران فعال در حوزه فرهنگی تشکیل شود که خواستار حمایت ویژه استاندار و معاونان ایشان برای تشکیل این انجمن هستیم.

رفیعی بیان کرد: موضوع تقویت صندوق کتابداران استان یزد نیز از مواردی است که توسط نهاد کتابخانه های عمومی استان و از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد پیگیری خواهد شد.