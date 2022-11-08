پروازهای ونزوئلا و کلمبیا پس از دو سال از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رامون ولاسکوئز»، وزیر حمل و نقل ونزوئلا اعلام کرد پروازهای بین ونزوئلا و کلمبیا ازسرگرفته شد. این اولین پرواز بین کاراکاس-بوگوتا، پایتخت‌های کلمبیا و ونزوئلا است.

هفته پیش «گوستاوو پِترو»، رئیس‌جمهور کلمبیا و «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا در کاراکاس با هم دیدار و گفت‌وگو کردند. این اولین دیدار حضوری سران دو کشور پس از ۶ سال اختلاف سیاسی بود.

این نخستین سفر رئیس‌جمهور کلمبیا به ونزوئلاست؛ طبق این بیانیه سران دو کشور همسایه درباره روابط دوجانبه، بازگشایی مرزها و برگشت جمهوری بولیواری ونزوئلا به نظام حفاظتی حقوق بشر بین کشورهای آمریکای لاتین است.

تنش میان ونزوئلا و چند رئیس جمهور محافظه‌کار و متوالی کلمبیا، با قطع روابط سه ساله این دو کشور، به اوج رسید؛ در اوج این تنش‌ها، سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های دو کشور بسته و پروازهای آنها متوقف و حتی مرز زمینی ۲ هزار کیلومتری بین این دو کشور نیز از سال ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۱ بسته شد.

مردم ونزوئلا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹ برای بار دوم نیکلاس مادورو را به عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب کردند، اما کلمبیا در کنار آمریکا و کشورهای غربی با وجود پیروزی مادورو و کسب اکثریت آرا، خوان گوایدو، رقیب غرب‌گرای او را به عنوان رئیس‌جمهور منتخب ونزوئلا اعلام و تحریم‌هایی را علیه دولت و مردم ونزوئلا اعمال کردند.

پس از چند سال و باروی‌کارآمدن چپ‌گرایان و دولت «گوستاوو پِترو» در کلمبیا در خرداد امسال، در ۲۸ جولای (۶ مرداد) دولت جدید کلمبیا و ونزوئلا اعلام کردند که بدون روابط دیپلماتیک، سفرا را به پایتخت‌های دو کشور اعزام کرده‌اند و همکاری‌های امنیتی در مناطق مرزی را افزایش می‌دهند.