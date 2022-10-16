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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۴۸

واژگونی اتوبوس در کلمبیا/ ۳۵ نفر کشته و زخمی شدند

واژگونی اتوبوس در کلمبیا/ ۳۵ نفر کشته و زخمی شدند

در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کلمبیا، دست‌ کم ۲۰ نفر جان باخته و ۱۵ تَن هم زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جنوب غربی کلمبیا، دست کم ۲۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۵ نفر مجروح شدند.

به گزارش رسانه‌های کلمبیا، این اتوبوس از شهر توماکو به سمت شهر کالی در حرکت بود که دچار سانحه شد.

آلبرلند آگودلو، مدیر اداره ترافیک استان نارینو در مصاحبه با رسانه‌های این کشور اعلام کرد که در این حادثه دست کم ۲۰ نفر جان باخته و ۱۵ نفر مجروح شده اند.

به گفته وی، تیم‌های جستجو و نجات به محل حادثه اعزام و مصدومان به بیمارستان منتقل شده اند.

تا کنون دلیل وقوع این حادثه مشخص نشده است.

کد مطلب 5610423

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