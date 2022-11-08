موافقت رهبر انقلاب با تقاضای دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: از طرف رئیس جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری داده شده است و از ایشان اجازه خواستیم که بتوانیم از ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت فقط برای دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در نامه رئیس جمهور به هیچ عنوان موضوع هزینه‌های جاری مطرح نشده و اجازه‌ای در این زمینه گرفته نشده است.

میرکاظمی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به نامه رئیس جمهور با برداشت ۱۰ درصد از منابع مذکور موافقت کردند. امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در ادامه جلسه با بیان اینکه سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف دیده شد که رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان باید برای اشتغال پرداخت می‌شد، افزود: زمانی که بنده سازمان برنامه و بودجه را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و با کسری مواجه بودیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در دولت سیزدهم ۱۹ هزار میلیارد تومان برای اشتغال پرداخت کردیم. زمانی که تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید. بارها خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای در نظر گرفته شود که نهایتاً با ۵ الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.

میرکاظمی ادامه داد: در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می‌کنیم. همین رقم اگر در نظر گرفته شود، می‌توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می‌توان اقدامی انجام داد یا خیر. البته باید انجام دهیم، اما از محل تبصره ۱۴ کار سختی است.

وی تاکید کرد: امیدواریم طی نیمه دوم سال با توجه به اینکه خدمت رهبر معظم انقلاب نامه‌ای تقدیم شده است و درصد قابل توجهی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، بتوانیم از این منابع نیز استفاده کنیم، چرا که از فروش ۱۰۰ دلاری نفت فقط ۴۵ دلار آن به دولت بازمی‌گردد.

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