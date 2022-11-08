  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۳

میرکاظمی در صحن مجلس خبر داد؛

موافقت رهبر انقلاب با تقاضای دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی

موافقت رهبر انقلاب با تقاضای دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی

رئیس سازمان برنامه و بودجه از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت مبنی بر برداشت ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: از طرف رئیس جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری داده شده است و از ایشان اجازه خواستیم که بتوانیم از ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت فقط برای دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در نامه رئیس جمهور به هیچ عنوان موضوع هزینه‌های جاری مطرح نشده و اجازه‌ای در این زمینه گرفته نشده است.

میرکاظمی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به نامه رئیس جمهور با برداشت ۱۰ درصد از منابع مذکور موافقت کردند. امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در ادامه جلسه با بیان اینکه سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف دیده شد که رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان باید برای اشتغال پرداخت می‌شد، افزود: زمانی که بنده سازمان برنامه و بودجه را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و با کسری مواجه بودیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در دولت سیزدهم ۱۹ هزار میلیارد تومان برای اشتغال پرداخت کردیم. زمانی که تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید. بارها خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای در نظر گرفته شود که نهایتاً با ۵ الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.

میرکاظمی ادامه داد: در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می‌کنیم. همین رقم اگر در نظر گرفته شود، می‌توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می‌توان اقدامی انجام داد یا خیر. البته باید انجام دهیم، اما از محل تبصره ۱۴ کار سختی است.

وی تاکید کرد: امیدواریم طی نیمه دوم سال با توجه به اینکه خدمت رهبر معظم انقلاب نامه‌ای تقدیم شده است و درصد قابل توجهی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، بتوانیم از این منابع نیز استفاده کنیم، چرا که از فروش ۱۰۰ دلاری نفت فقط ۴۵ دلار آن به دولت بازمی‌گردد.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

کد مطلب 5627193
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اقایون اقتصاد رو دریابید. خیلی اوضاع خرابه
    • حسین IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      والله من جای رهبری بودم، 2 زار هم از صندوق توسعه ملی دست دولت نمیدادم..، هنوز یکسال نشده که یارانه ها رو از 45 تومن به 300-400 تومن چندرغاز رسوندن.!!، توی همین مدت، جلوی چشمهای دولت اونقدر گرونی خلق کردند و تعرفه ها رو اضافه کردن که خدا وکیلی بیشتر از 3 برابر این چندرغاز یارانه رو داریم از جیب پس می

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها