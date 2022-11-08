به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کمالی بیان داشت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال ۱۰ هزار سند واحد مسکونی در بافت فرسوده به صاحبان آن تحویل داده می‌شود و بیش از دو هزار سند واحدهای مسکونی در محله چاهستانی‌های بندرعباس هم آماده واگذاری به صاحبان آن است. بندرعباس و میناب بیشترین بافت فرسوده را در هرمزگان دارند.

وی با بیان اینکه بندرعباس ۷ هزار هکتار وسعت دارد که ۱۳۷۲ هکتار آن بافت فرسوده است، عنوان داشت: محله چاهستانی‌ها، آیت‌الله غفاری، شهرک توحید (شغو)، چه‌چکور، کمربندی، دوهزار، اسلام آباد، حسین آباد و طلا بند از جمله این محله‌ها هستند که بافت فرسوده‌ای دارند.

کمالی بیشترین وسعت بافت فرسوده در بندرعباس را در مناطق ۳ و ۴ شهرداری بندرعباس عنوان کرد و بیان داشت: ۲۷ دستگاه برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری مسؤولیت دارند و عمده نگرانی از این بافت‌های فرسوده، خطرات ناشی از بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی است.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان به چالش فاقد سند بودن بسیاری از منازل کنونی مردم در بافت‌های فرسوده اشاره و بیان داشت: تا پایان امسال ۱۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده سنددار می‌شوند که بیش از دو هزار واحد آن در محله چاهستانی‌ها است.

وی همچنین گفت: بعد از محله چاهستانی‌ها نوبت به محله اسلام آباد بندرعباس خواهد رسید که بازآفرینی شهری در آن اجرا شود.