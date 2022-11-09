به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سیدمحمدرضا طالبی در یازدهمین جلسه کمیسیون کارگری استان، به سفر قریب‌الوقوع رئیس قوه قضائیه و شورای عالی قضائی به خراسان جنوبی اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه معاونین و نمایندگان قوه قضائیه در جریان این سفر با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم در شهرستان‌ها حضور خواهند یافت، لذا ضرورت دارد دستگاه‌های مربوطه نسبت به احصاء واحدهای تولیدی که در حوزه قضائی دچار مشکل هستند، اقدام کنند.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: لازم است فرصت طرح مشکلات برای مدیران این واحدها نیز فراهم شود.

وی بیان کرد: حسب ضرورت، اداره کل صنعت، معدن و تجارت با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه لیست واحدهای تولیدی و کارگری مربوطه اقدام کند تا از این فرصت مغتنم، نهایت بهره برداری صورت گیرد.

طالبی تصریح کرد: فرمانداران نیز در صورت لزوم، زمینه بازدید نمایندگان قوه قضائیه از واحدهای تولیدی مهم شهرستان‌ها را فراهم آورند تا ضمن بررسی میدانی، شرایط بررسی و رفع مشکلات آنان فراهم گردد.

شایان ذکر است: در این نشست، مشکلات و معوقات کارگری واحدهای تولیدی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در راستای کاهش معوقات کارگری اتخاذ شد.