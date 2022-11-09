به گزارش خبرگزاری مهر؛ حجت الاسلام شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب با حجت الاسلام صفارهرندی نماینده مقام معظم رهبری در سوریه دیدار و گفتگو کرد. شهریاری در این جلسه با اشاره به اهمیت تربیت اسلامی برای آحاد جامعه خصوصاً جوانان، وظیفه مربیان و والدین را بسیار حساس توصیف کرد.
وی تاکید کرد: رسانههای معاند با تزریق اخبار کذب و تحریک خشونت سعی در تفرقه بین آحاد نسل جوان دارند بخشی از جوانان ما امروز مظلوم ترین نسل بعد از انقلاب هستند که به دلیل هجوم رسانههای بیگانه و انحصارگرایی خبری دشمن از بسیاری از بیانات ارزشی محروم مانده اند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب به بعضی از پروژههای دشمن اشاره کرد و افزود: این خود یکی از پروژههای دشمن است که در غفلت بعضی مسئولین با تولیدات صوتی و تصویری نا مناسب و دروغ پردازیهای حرفه ای دلهای نسل جوان ما را هدف قرار داده تا آنها را تسخیر کنند.
حجت الاسلام شهریاری تصریح کرد: نقش روحانیت برای هدایت و ایجاد دستمایههای مناسب در زمینه خنثی سازی تفکرات لیبرالی برای نسل جوان حیاتی و مهم است و امروز وظیفه اصلی دستگاههای فرهنگی در حوزه ملی و بین اللملی جهاد تبیین است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب؛
رسانههای معاند با نشر اخبار کذب سعی در تفرقه بین نسل جوان دارند
حجت الاسلام شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب با حجت الاسلام صفارهرندی نماینده مقام معظم رهبری در سوریه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ حجت الاسلام شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب با حجت الاسلام صفارهرندی نماینده مقام معظم رهبری در سوریه دیدار و گفتگو کرد. شهریاری در این جلسه با اشاره به اهمیت تربیت اسلامی برای آحاد جامعه خصوصاً جوانان، وظیفه مربیان و والدین را بسیار حساس توصیف کرد.
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