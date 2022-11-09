به گزارش خبرگزاری مهر؛ حجت الاسلام شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب با حجت الاسلام صفارهرندی نماینده مقام معظم رهبری در سوریه دیدار و گفتگو کرد. شهریاری در این جلسه با اشاره به اهمیت تربیت اسلامی برای آحاد جامعه خصوصاً جوانان، وظیفه مربیان و والدین را بسیار حساس توصیف کرد.



وی تاکید کرد: رسانه‌های معاند با تزریق اخبار کذب و تحریک خشونت سعی در تفرقه بین آحاد نسل جوان دارند بخشی از جوانان ما امروز مظلوم ترین نسل بعد از انقلاب هستند که به دلیل هجوم رسانه‌های بیگانه و انحصارگرایی خبری دشمن از بسیاری از بیانات ارزشی محروم مانده اند.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب به بعضی از پروژه‌های دشمن اشاره کرد و افزود: این خود یکی از پروژه‌های دشمن است که در غفلت بعضی مسئولین با تولیدات صوتی و تصویری نا مناسب و دروغ پردازی‌های حرفه ای دل‌های نسل جوان ما را هدف قرار داده تا آنها را تسخیر کنند.



حجت الاسلام شهریاری تصریح کرد: نقش روحانیت برای هدایت و ایجاد دستمایه‌های مناسب در زمینه خنثی سازی تفکرات لیبرالی برای نسل جوان حیاتی و مهم است و امروز وظیفه اصلی دستگاه‌های فرهنگی در حوزه ملی و بین اللملی جهاد تبیین است.