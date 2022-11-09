به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به بیانیه وزارت اطلاعات که «ایران اینترنشنال» را یک سازمان تروریستی نامیده، درباره مجازات همکاری با این رسانه سعودی اظهار کرد: طبق قانون همکاری با رسانه‌های تروریستی با مجازات و محرومیت همراه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نکته مهم این است که ما شبکه‌هایی نظیر این شبکه را رسانه نمی‌دانیم بلکه این شبکه‌ها یک رسانه تروریستی هستند که در دو ماه اخیر نیز مردم عملکرد آنها را دیدند.

وی گفت: در گفت‌وگوهایی که توسط برخی از این شبه‌رسانه‌ها پخش شد، نشان داده شد که این شبکه‌ها به‌دنبال ایجاد ناامنی، تفرقه و از بین بردن وحدت سرزمینی ما هستند.

اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه ما یک هفته باشکوه فرهنگی در تاجیکستان داشتیم، گفت: بیش از ۵۰ هنرمند و اهل فرهنگ از کشورمان در این مراسم برنامه داشتند. اشتیاق بسیار بالا به فرهنگ ایرانی در تاجیکستان وجود دارد.

وی اضافه کرد: تفاهنامه بسیار خوبی داشتیم و قرار شد در جشنواره داخلی ما، آنها حضور پررنگ‌تری داشته باشند. همچنین با قزاقستان، سوریه و روسیه همکاری فرهنگی داشته‌ایم و حوزه تعاملات فرهنگی را با جدیت دنبال می‌کنیم.