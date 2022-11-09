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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۳

اسماعیلی در حاشیه هیئت دولت:

همکاری با رسانه‌های تروریستی محرومیت و مجازات به دنبال دارد

همکاری با رسانه‌های تروریستی محرومیت و مجازات به دنبال دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ما شبکه های معاند را رسانه نمی دانیم، گفت: همکاری با رسانه‌های تروریستی حتما با محرومیت و مجازات مواجه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به بیانیه وزارت اطلاعات که «ایران اینترنشنال» را یک سازمان تروریستی نامیده، درباره مجازات همکاری با این رسانه سعودی اظهار کرد: طبق قانون همکاری با رسانه‌های تروریستی با مجازات و محرومیت همراه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نکته مهم این است که ما شبکه‌هایی نظیر این شبکه را رسانه نمی‌دانیم بلکه این شبکه‌ها یک رسانه تروریستی هستند که در دو ماه اخیر نیز مردم عملکرد آنها را دیدند.

وی گفت: در گفت‌وگوهایی که توسط برخی از این شبه‌رسانه‌ها پخش شد، نشان داده شد که این شبکه‌ها به‌دنبال ایجاد ناامنی، تفرقه و از بین بردن وحدت سرزمینی ما هستند.

اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه ما یک هفته باشکوه فرهنگی در تاجیکستان داشتیم، گفت: بیش از ۵۰ هنرمند و اهل فرهنگ از کشورمان در این مراسم برنامه داشتند. اشتیاق بسیار بالا به فرهنگ ایرانی در تاجیکستان وجود دارد.

وی اضافه کرد: تفاهنامه بسیار خوبی داشتیم و قرار شد در جشنواره داخلی ما، آنها حضور پررنگ‌تری داشته باشند. همچنین با قزاقستان، سوریه و روسیه همکاری فرهنگی داشته‌ایم و حوزه تعاملات فرهنگی را با جدیت دنبال می‌کنیم.

کد مطلب 5628209
طیبه بیات

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    نظرات

    • چرا شل شد دین خدا IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
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      اینقدر نترسید از هیاهوی غرب با قاطعیت برخورد کنید با اغتشاش گران و سلبریتی ها از فریادهای شیاطین نترسید بخدا توکل کنید و جلوی آسیب های آینده را با محکومیت و محدودیت خدمات اجتماعی برای مجرمین و دست اندکاران بگیرید
    • حمید IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
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      باعث خجالت است بعضی‌ها با شبکه های معاند همکاری میکنند

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