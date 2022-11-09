به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: فراگیری و وسعت قلمرو کاربرد زبان انگلیسی در سرزمین‌ها و حوزه‌های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و اختصاص ۱۶ ساعت از برنامه هفتگی دوره‌های اول و دوم متوسطه به آموزش «زبان خارجی» (مصوبه جلسات ۸۸۰ و ۹۲۶ شورای عالی آموزش و پرورش) که در اکثریت قریب به اتفاق مدارس کشور به آموزش زبان انگلیسی تعلق دارد، گواه توجه وزارت آموزش و پرورش به ضرورت آموزش آن به دانش‌آموزان است.

با این وجود، ارائه خدمات آموزشی به متقاضیان فراگیری زبان‌های دیگر نیز که موجبات توانمند ساختن شهروندان در زمینه ارتباط با سایر کشورها و فرهنگ‌ها و انتقال دانش و باورهای ایشان به دیگران را فراهم می‌سازد، می‌تواند منافع ملی را از نظر توسعه امکان برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از اقوام، فرهنگ‌ها و بازارهای تجاری و عرضه فناوری تأمین نماید.

به همین منظور و برای توسعه آموزش زبان‌های خارجی، بر اساس مصوبه جلسه ۶۷۸ شورای عالی آموزش و پرورش زبان‌های خارجی مورد تدریس در دوره متوسطه یکی از زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیولی و روسی تعیین شده است.

بنابراین، دانش‌آموزان می‌توانند یکی از این زبان‌ها را به عنوان درس «زبان خارجه» برگزینند و در صورتی که زبانی غیر از انگلیسی را انتخاب کردند، از خدمات آموزشی مربوط بهره‌مند شوند. از دیگر نکات مورد تأکید این مصوبه مکلف کردن وزارت آموزش و پرورش به تشکیل کلاس و برگزاری امتحان در مناطقی است که امکان تشکیل کلاس برای زبان‌های مذکور وجود داشته باشد.

همچنین بر اساس این مصوبه «واگذاری اخذ امتحان دروس مذکور به مؤسسات واجد شرایط بلامانع است».

به این ترتیب، اتخاذ تدابیر مناسب برای افزایش امکانات وزارت آموزش و پرورش برای تشکیل و برگزاری کلاس‌های آموزش زبان‌های خارجی دیگر، علاوه بر زبان انگلیسی، به متقاضیان فراگیری این زبان‌ها امر جدید و غیرمنتظره‌ای نیست و چون تأمین فضا و نیروی انسانی مورد نیاز تشکیل کلاس برای داوطلبان محدود این زبان‌ها در برخی شهرها بسیار دشوار و پرهزینه است، تدارک برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود مراکزی چون کانون زبان که به لحاظ وابستگی قانونی به وزارت آموزش و پرورش، ساختار و نیروی انسانی و محتواهای آن از طرف وزارت آموزش و پرورش به رسمیت شناخته شده است، می‌تواند راهکاری مناسب برای اجرای مصوبه مذکور باشد.

به این ترتیب و در صورت تصویب چنین پیشنهادی، بنیه آموزشی کشور برای پاسخگویی به نیازهای متقاضیان در این زمینه تقویت خواهد شد و این امر طبیعتاً با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی آموزش زبان انگلیسی که همواره مورد نظر وزارت آموزش و پرورش بوده، مغایرتی نخواهد داشت.