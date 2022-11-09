به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست هم اندیشی تأسیس و راه اندازی مرکز نوآوری آموزش پزشکی و مراکز مهارتی فن آورانه دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

در این نشست دکتر سید فرشاد علامه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مافی نژاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، دکتر میرزازاده مشاور معاون آموزشی دانشگاه، دکتر علیزاده مسئول اجرایی پروژه های راه اندازی مراکز جدید معاونت آموزشی دانشگاه و جمعی از اساتید، صاحب نظران و کارشناسان حضور داشتند.

دکتر میرزازاده مشاور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در راستای اهداف کلان آموزشی و برنامه ۴ ساله دانشگاه، راه اندازی مرکز نوآوری آموزشی، تقویت آموزش مبتنی بر شبیه سازی و آموزش های فناورانه در دستورکار قراردارد.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم متمرکز شدن و تجمیع آموزش های شبیه سازی مسائل و مشکلات خاص خود را دارد تصریح کرد: باتوجه به گستردگی فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران همیشه این چالش وجود داشته است آیا می‌توانیم آموزش های شبیه سازی را متمرکز و تجمیع کنیم یا خیر که این موضوع باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در ادامه دکتر علیزاده مسئول اجرایی پروژه‌های راه اندازی مراکز جدید معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه اجرایی فعالیت های مرتبط با مرکز نوآوری آموزش پزشکی دانشگاه را برای اعضای جلسه تشریح کرد و گفت: علاوه بر این مرکز، آزمایشگاه جامع آموزشی و مراکز آموزشی شبیه سازی بالینی ایجاد خواهند شد.

وی با بیان اینکه این مراکز به دنبال عرضه محصولی هستند که بر مبنای دانش و پژوهش ساخته شده باشد اظهار داشت: مراکز نوآوری شامل تیم‌هایی از افراد و معمولا سایت‌هایی هستند که به عنوان قطب فناوری و نوآوری شناخته می‌شوند و هدف آنها ایجاد یک اکوسیستم حاوی استارت آپ ها، شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران، فروشندگان و مؤسسات آکادمیک و دانشگاهی است که این قطب‌های نوآوری در حوزه آموزش ایجاد می‌کنند.

در ادامه این نشست دکتر علامه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز راه اندازی و تجهیز مراکز آموزشی شبیه سازی بالینی، آزمایشگاه جامع آموزشی و مرکز نوآوری دانشگاه را از جمله برنامه‌ های اولویت‌ دار معاونت آموزشی دانشگاه برشمرد و تصریح کرد: در نظر داریم هریک از این برنامه‌ ها را براساس اولویت‌ بندی پیش ببریم و امیدواریم با راه‌ اندازی این مراکز بتوانیم در حوزه آموزش گام‌ های بزرگی برداریم.

وی از اعضای حاضر در جلسه خواست تجربیات خود را در خصوص برنامه‌ های فوق به اشتراک بگذارند و تاکید کرد باید با هم افزایی و همکاری یکدیگر راه اندازی و تجهیز این مراکز با سرعت زیاد انجام گیرد.

در این نشست اعضای جلسه نظرات، پیشنهاد ها و چالش‌ های احتمالی پیش روی راه اندازی این مراکز را بیان کردند و در نهایت راه اندازی این مراکز را گامی مؤثر در راستای جامه عمل پوشاندن به ایده‌ های نو در دانشگاه بیان کردند.