به گزارش خبرنگار مهر، مناظره دانش‌آموزی ظهر چهارشنبه با موضوع مسائل اخیر کشور در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید اژه‌ای اصفهان برگزار شد.

محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این باره اظهار داشت: با همت اداره استعدادهای درخشان اداره‌کل و معاونت پرورشی دبیرستان دوره دوم شهید اژه‌ای اصفهان و تلاش مجریان طرح روشنا، جلسه‌ای با عنوان «گفتاورد» در راستای آزاداندیشی و گفت‌وگوی دانش آموزان تشکیل شده است.

وی افزود: این رویداد با حضور ۳ نفر از نمایندگان دانش‌آموزان هرکلاس و همراهی تشکل‌های دانش آموزی در روز دوشنبه‌های هر هفته در تالار دبیرستان برگزار می‌شود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این گفتاورد که ۶۰ نفر داش‌آموز حضور داشتند نمایندگان گروه‌های مختلف به بیان دیدگاه‌های خود با موضوع تغییر پرداختند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: این دانش‌آموزان روایت‌های خود را در موضوعات مختلف مطرح کرده و به نقد یکدیگر می‌پردازند و همچنین در زمان‌هایی از جلسه حاضرین نیز به نقد تفکرات مطرح شده پرداخته و نمایندگان گروه‌های مختلف به این نقدها پاسخ می‌دهند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از برنامه گفتاوردهای دانش‌آموزی، ایجاد بستری تعاملی و منطقی برای گفت‌وگو در میان دانش‎آموزان نخبه است که بتوانند نظرات خود را مطرح کنند.

گفتنی است، این برنامه در راستای تقویت کرسی‌های آزاداندیشی در مدارس برای اولین‌بار در سطح کشور برگزار شد.