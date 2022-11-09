به گزارش خبرنگار مهر، مناظره دانشآموزی ظهر چهارشنبه با موضوع مسائل اخیر کشور در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید اژهای اصفهان برگزار شد.
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این باره اظهار داشت: با همت اداره استعدادهای درخشان ادارهکل و معاونت پرورشی دبیرستان دوره دوم شهید اژهای اصفهان و تلاش مجریان طرح روشنا، جلسهای با عنوان «گفتاورد» در راستای آزاداندیشی و گفتوگوی دانش آموزان تشکیل شده است.
وی افزود: این رویداد با حضور ۳ نفر از نمایندگان دانشآموزان هرکلاس و همراهی تشکلهای دانش آموزی در روز دوشنبههای هر هفته در تالار دبیرستان برگزار میشود.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این گفتاورد که ۶۰ نفر داشآموز حضور داشتند نمایندگان گروههای مختلف به بیان دیدگاههای خود با موضوع تغییر پرداختند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: این دانشآموزان روایتهای خود را در موضوعات مختلف مطرح کرده و به نقد یکدیگر میپردازند و همچنین در زمانهایی از جلسه حاضرین نیز به نقد تفکرات مطرح شده پرداخته و نمایندگان گروههای مختلف به این نقدها پاسخ میدهند.
وی تصریح کرد: هدف اصلی از برنامه گفتاوردهای دانشآموزی، ایجاد بستری تعاملی و منطقی برای گفتوگو در میان دانشآموزان نخبه است که بتوانند نظرات خود را مطرح کنند.
گفتنی است، این برنامه در راستای تقویت کرسیهای آزاداندیشی در مدارس برای اولینبار در سطح کشور برگزار شد.
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