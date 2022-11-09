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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۷

قائدی:

۴هزار کارمند دولت در استان تهران بازنشسته می‌شوند

۴هزار کارمند دولت در استان تهران بازنشسته می‌شوند

سرپرست اداره کل استان تهران صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی کرد که تا پایان سال ۱۴۰۱ به تعداد بازنشستگان کشوری تحت پوشش این اداره حدود ۴هزار نفر اضافه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قائدی با اشاره به بازنشستگی ۴ هزار کارمند تهرانی، اظهار کرد: به طور معمول در مهرماه هرسال همزمان با شروع فصل بازنشستگیِ برخی دستگاه‌های اجرایی استان تهران، به ویژه آموزش و پرورش، تعداد زیادی از شاغلان این دستگاه‌ها بازنشسته می‌شوند که تا ابتدای آبان ماه امسال، تعداد بازنشستگان تحت پوشش این اداره کل به ۳۲۱ هزار و ۵۹ نفر رسیده است.

قائدی همچنین پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری، تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در استان تهران با افزایش حدود ۴ هزار نفری به بیش از ۳۲۵ هزار نفر برسد.

سرپرست اداره کل استان تهران صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به عملکرد دوماهه شهریور و مهرماه ۱۴۰۱ این اداره کل گفت: در این دوره زمانی ۷ هزار و ۷۶۲ مورد مکاتبه مربوط به پرونده‌های برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ۱۲ خدمت دیگر ثبت و رسیدگی شده است.

وی به دیگر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری در استان تهران اشاره کرد و افزود: برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه، اصلاح احکام بازنشستگی، محاسبه کسور ایام خدمت غیر رسمی، انعقاد قرارداد خویش فرمایی، استرداد و انتقال کسور، استرداد اشتباه واریزی، استرداد کسور مازاد بر ۳۰ سال، تعیین بدهی ایام خدمت غیررسمی، انتقال حق بیمه، دریافت اطلاعات شاغلین دستگاه‌های اجرایی، پرداخت حقوق و پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث از جمله مهم‌ترین خدمات این اداره کل در استان تهران است.

وی گفت: با توجه به تخصصی‌تر شدن خدمات قابل ارائه توسط مرکز پاسخگویی تلفنی ۲۵۰۰ بازنشستگان عزیز می‌توانند با هدف کاهش هزینه و اتلاف وقت خود برای رفت و آمد و حضور در این اداره کل، هرگونه سوال خود را از طریق تماس با مرکز پاسخگویی صندوق بازنشستگی به شماره ۲۵۰۰-۰۲۱ پیگیری کنند.

گفتنی است، میز خدمت و پاسخگویی حضوری در طبقه همکف ساختمان این اداره کل به نشانی میدان فاطمی، خیابان چهلستون، نبش خیابان بوعلی مستقر شده و همه روزه در ساعات اداری آماده پاسخگویی به مراجعین است.

کد مطلب 5628509
مهناز قربانی مقانکی

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