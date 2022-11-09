به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قائدی با اشاره به بازنشستگی ۴ هزار کارمند تهرانی، اظهار کرد: به طور معمول در مهرماه هرسال همزمان با شروع فصل بازنشستگیِ برخی دستگاه‌های اجرایی استان تهران، به ویژه آموزش و پرورش، تعداد زیادی از شاغلان این دستگاه‌ها بازنشسته می‌شوند که تا ابتدای آبان ماه امسال، تعداد بازنشستگان تحت پوشش این اداره کل به ۳۲۱ هزار و ۵۹ نفر رسیده است.

قائدی همچنین پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری، تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در استان تهران با افزایش حدود ۴ هزار نفری به بیش از ۳۲۵ هزار نفر برسد.

سرپرست اداره کل استان تهران صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به عملکرد دوماهه شهریور و مهرماه ۱۴۰۱ این اداره کل گفت: در این دوره زمانی ۷ هزار و ۷۶۲ مورد مکاتبه مربوط به پرونده‌های برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ۱۲ خدمت دیگر ثبت و رسیدگی شده است.

وی به دیگر خدمات صندوق بازنشستگی کشوری در استان تهران اشاره کرد و افزود: برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه، اصلاح احکام بازنشستگی، محاسبه کسور ایام خدمت غیر رسمی، انعقاد قرارداد خویش فرمایی، استرداد و انتقال کسور، استرداد اشتباه واریزی، استرداد کسور مازاد بر ۳۰ سال، تعیین بدهی ایام خدمت غیررسمی، انتقال حق بیمه، دریافت اطلاعات شاغلین دستگاه‌های اجرایی، پرداخت حقوق و پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث از جمله مهم‌ترین خدمات این اداره کل در استان تهران است.

وی گفت: با توجه به تخصصی‌تر شدن خدمات قابل ارائه توسط مرکز پاسخگویی تلفنی ۲۵۰۰ بازنشستگان عزیز می‌توانند با هدف کاهش هزینه و اتلاف وقت خود برای رفت و آمد و حضور در این اداره کل، هرگونه سوال خود را از طریق تماس با مرکز پاسخگویی صندوق بازنشستگی به شماره ۲۵۰۰-۰۲۱ پیگیری کنند.

گفتنی است، میز خدمت و پاسخگویی حضوری در طبقه همکف ساختمان این اداره کل به نشانی میدان فاطمی، خیابان چهلستون، نبش خیابان بوعلی مستقر شده و همه روزه در ساعات اداری آماده پاسخگویی به مراجعین است.