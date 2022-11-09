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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۵

معاون استاندار ایلام تاکید کرد؛

لزوم توسعه نانوایی های سنتی در همه شهرستان های ایلام

لزوم توسعه نانوایی های سنتی در همه شهرستان های ایلام

ایلام-معاون اقتصادی استاندار ایلام بر لزوم توسعه نانوایی های سنتی در همه شهرستان های ایلام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به تشکیل صف‌های طولانی خرید نان مقابل واحدهای نانوایی گفت: با توجه به افزایش سرانه مصرف آرد، باید با ارائه راهکارهای عملیاتی‌های از تشکیل صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌ها جلوگیری کرد.

وی به افزایش مصرف نان سنتی اشاره و بیان کرد: حمایت‌های لازم از این نانوایی‌ها انجام خواهد گرفت و آرد به مقدار لازم برای این نانوایی‌ها تأمین می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام بر اجرای طرح مدیریت هوشمندسازی نانوایی‌های سنتی در استان اشاره و افزود: شرایط و ساز و کار لازم برای تجهیز این نانوایی‌ها به کارتخوان هوشمند برای خرید نان فراهم می‌شود.

عباسی خواستار توسعه نانوایی‌های سنتی در همه شهرستان‌های استان شد و گفت: بعد از ساماندهی و اجرای مدیریت هوشمندسازی و تولید مازاد سهمیه آرد، مجوزهای لازم برای ایجاد نانوایی‌های جدید صادر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در ادامه بر لزوم افزایش مراکز خرید و فروش میوه و محصولات کشاورزی بی واسطه تأکید کرد و گفت: با ایجاد این مراکز، فروش محصولات کشاورزی با قیمت پایین‌تر از بازار و تحت سازمان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و شهرداری ایلام نیز تمهیدات لازم را در راستای ایجاد این مراکز فراهم می‌کند.

عباسی اضافه کرد: اقدامات نظارتی باید در رابطه با کالاهای اساسی با جدیت و به صورت مستمر ادامه داشته باشد و به هیچ عنوان نباید نظارت‌ها کاسته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام بر لزوم بازدید میدانی از بازار تأکید کرد و گفت: حضور میدانی در بازار باید بطور مرتب در دستور کار باشد تا مشکلات قابل مشاهده سریعاً رسیدگی و مرتفع گردد.

کد مطلب 5628564

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