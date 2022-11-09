انتشار اوراق سلف موازی خودرو در بورس کالا تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، «سید جواد جهرمی» با بیان اینکه تیرماه امسال در شورای عالی بورس، طرح عرضه خودرو در بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت، افزود: همان زمان بحث تأمین مالی خودروسازان علاوه بر عرضه‌های فیزیکی مطرح شد که این موضوع به تازگی مورد تصویب هیأت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالای بورس کالای ایران قرار گرفت.

وی اظهار داشت: گروه بهمن مجوز انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد خودروی «وانت کارا ۲۰۰۰» را به منظور تأمین مالی اخذ کرد تا پس از طی کردن مراحل لازم، زمان انتشار این اوراق اعلام شود.

جهرمی گفت: تأمین سرمایه در گردش و حل مشکل نقدینگی خودروسازان، برنامه ریزی برای تولید، تکمیل طرح‌های توسعه‌ای خودروسازان، مشارکت خریداران در سود حاصل از تولید، رشد جذابیت سرمایه گذاری در صنعت خودرو و ایفای تعهدات فروش و تحویل خودروسازان از جمله مزایای انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خودرو در بورس کالا به شمار می‌رود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران تصریح‌کرد: مشخصات قرارداد و چگونگی انجام معاملات اوراق سلف موازی خودروی وانت کارا در امیدنامه آن و در زمان انتشار این اوراق در سایت بورس کالای ایران اطلاع رسانی خواهد شد.