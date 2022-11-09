به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار «نیکلای پاتروشف» دبیر شورای امنیت ملی روسیه با بیان اینکه اراده ایران و روسیه ارتقای سطح روابط راهبردی در عرصه‌های مختلف است، این روابط را در حال تقویت و چشم‌انداز آن را روشن توصیف کرد و افزود: همکاری کشورهای مستقل، قاطعانه‌ترین پاسخ به سیاست تحریم و بی‌ثبات‌سازی آمریکا و متحدینش است.

رئیسی با تاکید بر اینکه سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مخالفت با جنگ است، اظهار داشت: توسعه دامنه و تصاعد سطح جنگ باعث نگرانی همه کشورها است.

نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز با ارائه گزارشی از وضعیت همکاری‌های دو جانبه تاکید کرد: برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، تجاری، انرژی، کشاورزی و ترانزیت، بسیار فعالانه تلاش می‌کنیم و کمیسیون مشترک اقتصادی ایران - روسیه نیز به خوبی پیگیر اجرای توافقات روسای جمهور دو کشور است.

پاتروشف با ابراز امیدواری نسبت به توسعه روابط با جمهوری اسلامی در قالب مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای اظهار داشت: ایجاد جهان چند قطبی در راستای منافع همه کشورهای جهان است.