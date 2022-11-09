مسائل و وقایع اخیر در دستور کار اعضای مجمع قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم، عصر چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و اکثریت اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.

در جلسه امروز عصر شورای صحن مجمع، ادامه بررسی مسائل و وقایع اخیر جامعه در دستور کار اعضای مجمع قرار گرفت.



در ابتدای این جلسه، آیت الله آملی لاریجانی، از تلاش‌های اعضای مجمع در کمیسیون خاص و سایر کمیسیون‌ها در برگزاری جلسات مستمر و پربار و همچنین تدوین جمع بندی و مصوبات آنها قدردانی کرد.



در ادامه حاضران، درباره رخدادهای اخیر، التهاب‌افکنی دشمنان و برخی اغتشاشات و بی‌نظمی‌ها در جامعه و آثار آن در عرصه‌های مختلف و راهکارهای کاستن از تبعات آن به تبادل نظر پرداختند.