تردد عادی مرزی ایران و ترکمنستان پس از ۳۲ ماه وقفه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: امروز (چهارشنبه) یک دستگاه ناوگان ترکمنستانی برای عملیات ترانشیپ کالا (بارگیری از یک کامیون دیگر) بدون هیچ‌گونه محدودیت و طبق روال عادی وارد پایانه مرزی اینچه برون شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان با بیان اینکه این کامیون حاوی ۲۴ تن کاشی و سرامیک بوده، گفت: پایانه مرزی اینچه برون از اسفند ۹۸ لغایت مهر ۱۴۰۰ (به مدت ۲۲ ماه) به طور یکجانبه از سوی کشور ترکمنستان مسدود بوده و از مهر ۱۴۰۰ تا کنون به صورت محدود و با روش تبادل یدک فعالیت داشته است.

مصدقی ادامه داد: در سفر هیات اقتصادی استان به ترکمنستان در اواخر مهرماه سال جاری و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه اداره کل و مقامات استان با آژانس حمل و نقل جاده‌ای استان بالکان ترکمنستان و پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده با مقامات ارشد سازمانی و کشوری پس از این سفر با مقامات ترکمنستانی در برقراری تردد عادی بین دو کشور تاثیرگذار بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک شاهد عبور ناوگان ایرانی و گلستانی از مرز اینچه برون خواهیم بود.

گفتنی است حدود ۱۱ هزار ناوگان باری با حدود ۲۴ تن وزن در ۶ ماه نخست امسال از پایانه مرزی اینچه برون به صورت یدک به یدک تردد کردند.