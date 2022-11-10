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۱۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۰

اذعان رژیم صهیونیستی به عملیات تیراندازی مقاومت در جنین

اذعان رژیم صهیونیستی به عملیات تیراندازی مقاومت در جنین

منابع صهیونیستی به عملیات تیراندازی مبارزان مقاومت فلسطین، علیه ایست بازرسی الجلمه در شهر جنین اذعان کرده و از آسیب دیدن این مقر امنیتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، منابع صهیونیستی امروز پنج شنبه به عملیات تیراندازی مبارزان مقاومت فلسطین، علیه ایست بازرسی الجلمه در شهر جنین (شمال کرانه باختری) اذعان کرده و از آسیب دیدن این مقر امنیتی خبر دادند.

صهیونیست‌ها هنوز به جزئیات این رخداد و اینکه آیا نظامیان صهیونیست نیز در این رخداد زخمی یا کشته شده‌اند، اشاره‌ای نکرده‌اند.

منابع فلسطینی صبح امروز از عملیات تیراندازی نیروهای گردان جنین (وابسته به گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) علیه خودروی نظامیان صهیونیست در نزدیکی ایست بازرسی الجلمه خبر داده بودند.

گردان جنین در این باره اعلام کرد که اعضای این گردان خودروهای دشمن صهیونیستی را در اطراف ایست بازرسی الجلمه در جنین هدف آتش پر حجم خود قرار دادند.

گفتنی است که نظامیان رژیم صهیونیستی امروز پنشج شنبه منزل یکی از رزمندگان فلسطینی به نام صدقی مرعی را محاصره کردند. همزمان درگیری‌های شدیدی بین رزمندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی درگرفت. این رزمنده پس از مقاومت طولانی، سرانجام بازداشت شد.

کد مطلب 5629165

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