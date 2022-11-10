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۱۹ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۴۱

مشاورز وزیر کشاورزی مطرح کرد؛

تولید سالانه ۱۲۲ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور

تولید سالانه ۱۲۲ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور

خرم‌آباد- مشاور وزیر جهاد کشاورزی از تولید سالانه ۱۲۲ میلیون تن محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق توسلی زاده امروز پنج شنبه در حاشیه همایش ملی گردشگری کشاورزی در خرم آباد اظهار داشت: ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور، ۱۲۲ میلیون تن است.

وی عنوان کرد: این میزان مربوط به محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات … در کشور است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: از ظرفیت استان‌هایی که این استعداد را در تولید محصولات کشاورزی دارند، می‌توان از استعداد آنها در ترویج گردشگری کشاورزی در کشور استفاده کرد.

توسلی زاده ادامه داد: در کشور چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی در حال تولید داریم.

وی، تنوع تولیدات محصولات کشاورزی در کشور را ۴۴۲ نوع عنوان کرد و گفت: در سطح کشور ۱۶.۵ میلیون هکتار سطح زیر کشت اراضی کشاورزی است.

کد مطلب 5629284

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