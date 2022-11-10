تولید سالانه ۱۲۲ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صادق توسلی زاده امروز پنج شنبه در حاشیه همایش ملی گردشگری کشاورزی در خرم آباد اظهار داشت: ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور، ۱۲۲ میلیون تن است.

وی عنوان کرد: این میزان مربوط به محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات … در کشور است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: از ظرفیت استان‌هایی که این استعداد را در تولید محصولات کشاورزی دارند، می‌توان از استعداد آنها در ترویج گردشگری کشاورزی در کشور استفاده کرد.

توسلی زاده ادامه داد: در کشور چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی در حال تولید داریم.

وی، تنوع تولیدات محصولات کشاورزی در کشور را ۴۴۲ نوع عنوان کرد و گفت: در سطح کشور ۱۶.۵ میلیون هکتار سطح زیر کشت اراضی کشاورزی است.